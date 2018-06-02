Сегодня 02 июня 2018 года, 17:20

Уголовный аспект рассмотрения налоговых споров Европейским судом раскрыл спикер LHS Назар Кульчицкий

С особенностями практики Европейского суда по налоговым спорам слушателей Школы налоговой практики Legal High School ознакомил Назар Кульчицкий, председатель АО «Кульчицкий, Кулаков и Биднягин».

Лектор подчеркнул: обращение в Европейский суд является уже последней мерой, поэтому в первую очередь мы должны применять Конвенцию при использовании национальных средств защиты. Многие люди скептически относятся к обращениям в Европейский суд, но стоит понимать, что этот Суд решает принципиальные доктринальные споры по вопросам права и в его компетенцию не входит рассмотрение большого количества одинаковых дел.

Что касается практики Европейского суда, в частности, в уголовном аспекте налоговых споров, то основными нормами Конвенции, которые необходимо применять, являются статья 6, регламентирующая право на справедливый суд, статья 7, указывающая на невозможность применения какого-либо наказания без закона, а также статья 4 Протокола 7 к Конвенции, устанавливающая право не привлекаться к суду или повторному наказанию. В этом контексте необходимо отметить следующее: Конституция Украины предусматривает, что лицо не может быть дважды привлечено к юридической ответственности одного вида, однако Европейский суд рассматривает данный вопрос значительно шире и отмечает, что ответственность лица будет двойной, если будет применена к лицу за одни и те же действия. Тот факт, что лицо является подозреваемым в нескольких производствах, свидетельствует о двойном привлечении к ответственности.

По словам Назара Кульчицкого, большинство жалоб относительно налогообложения признавались Европейским судом неприемлемыми в связи с тем, что жалобы касались нарушения статьи 6 Конвенции именно в гражданском аспекте, к которому вопросы налогообложения не относятся. Рассматриваются они по этой статье исключительно с позиции уголовного процесса и требуют исследования по критериям теста Энгеля, то есть нужно проанализировать внутренне-правовую квалификацию деяния, характер (суть) правонарушения и строгость наказания. У нас часто игнорируется природа санкций (компенсаторного или карательного характера), что является большой ошибкой. Ведь если цель санкций — компенсировать неисполнение лицом обязательств, то санкции имеют признаки гражданского характера, а если цель заключается в том, чтобы наказать за нарушение и предотвратить такие нарушения в будущем, — признаки уголовного характера.

Несмотря на то что на налоговые споры не распространяется действие статьи 6 Конвенции в гражданском аспекте, при их рассмотрении не следует игнорировать гарантии, предусмотренные статьей 1 Первого протокола к Конвенции.

Назар Кульчицкий подчеркнул важность предоставления лицу гарантий в контексте вышеуказанного положения Конвенции и указал, что достаточные гарантии должны быть предоставлены лицу уже на стадии налоговой проверки. К примеру, в одном из решений Европейский суд констатировал, что непредоставление лицом документов по требованию контролирующего органа в ходе проведения проверки, в связи с чем к лицу хотели применить ответственность за невыполнение требования контролирующего органа, рассматривается как использование плательщиком своего права не свидетельствовать против самого себя. Если же лицу такие гарантии не могут быть предоставлены, санкцию применять не следует. Таким образом, если суд не может предоставить лицу всех гарантий в ходе уголовного производства, то наложение санкции является нарушением статьи 6 в уголовном аспекте.

Примером такого подхода служит дело нефтяной компании «Юкос» против России, материалы которого составляли около 50 томов, а стороне защиты было предоставлено всего два дня на подготовку к рассмотрению дела. Европейский суд решил, что у адвокатов не было достаточного времени, чтобы не только разработать позицию защиты, но и ознакомиться со всеми материалами дела, поэтому компания не могла быть привлечена к ответственности.