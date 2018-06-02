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Права человека являются фундаментальным аспектом в налоговых спорах, считает спикер LHS Наталья Блаживская

02 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Открытую лекцию, посвященную практике Европейского суда по налоговым спорам для слушателей Школы налоговой практики Legal High School провела Наталья Блаживская, судья ВАСУ, доцент кафедры адвокатского мастерства и международной судебной практики Академии адвокатуры Украины, к.ю.н.

По словам лектора, ситуация в Украине меняется в лучшую сторону, и сегодня каждый судья в совершенстве знает практику Европейского суда по правам человека. Более того, обновленный КАС Украины полностью соответствует стандартам Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (Конвенция). По мнению Натальи Блаживской, основообразующей является статья 6 Конвенции, детализирующая составляющие элементы права человека на справедливое судебное разбирательство.

Особое внимание лектор обратила на часть 2 статьи 6 Конвенции, согласно которой обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке. Сегодня уже есть примеры применения этой нормы в национальной судебной практике — это решение ВАСУ от 3 апреля 2017 года по делу №К/800/7609/17. Как следует из материалов дела, сотрудниками полиции у истца были изъяты первичные финансовые документы и компьютерная техника с соответствующими программами для регистрации налоговых накладных. В своем решении суд сделал вывод о том, что применение к плательщику мер, связанных с несвоевременной регистрацией налоговой накладной, возможно лишь при наличии его вины.

Наталья Блаживская рассказала о критериях Энгеля, включающих в себя исследования принадлежности норм национального законодательства, регулирующего спорные правоотношения, к той или иной отрасли права, природы совершенного правонарушения и установленной санкции, а также тяжести и характера применяемой санкции.

О непосредственном участии свидетелей при рассмотрении судами налоговых споров говорится в решении по делу «Yussila v. Finland», в котором указано, что суд не может ограничиться изучением свидетельских показаний, зафиксированных в письменных источниках, таких как протокол, письменные объяснения или любой другой письменный документ.

Лектор отметила важность статьи 1 Первого протокола к Конвенции, касающейся права на мирное владение имуществом, и рассказала о случае, когда было констатировано нарушение данной нормы. Это дело «Polimerkontryner TOV v. Ukraine», в решении по которому Страсбургский суд констатировал, что деятельность национальных судов была лишена какого-либо предупредительного эффекта и ограничивалась только восстановлением прав постфактум. Поэтому необходимый баланс не мог считаться соблюденным, поскольку лицу пришлось нести индивидуальное и чрезмерное бремя. Также Наталья Блаживская проанализировала дело «A&B v. Norwey», касающееся принципа ne bis in idem, а также обратила внимание на особое мнение судьи Pinto, который оппонировал позиции большинства членов Большой Палаты. Однако нарушение статьи 4 Протокола 7, которое не было установлено в этом деле, Европейский суд констатировал уже в следующем деле — «Johannesson and others v. Iceland».

В аспекте применения норм налогового права важны решения Европейского суда по делу «Darby v. Sweden» и «Spacek v. Czech Republic». При рассмотрении дела «Darby v. Sweden», касающегося налогообложения резидентов и нерезидентов Швеции, было определено, что ограничения для нерезидентов в использовании налоговых льгот являются дискриминационными. А жалоба по делу «Spacek v. Czech Republic» была признана приемлемой на основании того, что изменения к закону не были должным образом опубликованы.

Европейский суд по правам человека рассматривал множество налоговых споров, поэтому объем важной практики Суда, которую можно и нужно применять, достаточно велик. Так, по делу «Yukos v. Russia» были рассмотрены вопросы сроков давности привлечения к налоговой ответственности, качества налогового законодательства и его предсказуемости, а также пропорциональности различных налоговых штрафов и ограничений сути правонарушения. Последний критерий также отражен в решениях по делам «Ruuotsalainen v. Finland», «Metalco v. Hungary», «Lemoine v. France», «Mamidakis v. Greece», «Riener v. Bulgaria». Похожие выводы о доступе к правосудию в налоговых спорах, соотношении налогового и уголовного законодательства и процессуальных прав налоговых органов при проведении расследований правонарушений содержатся в решениях по делам «Bendenoun v. France» и «Mooren v. Germany».

Безусловно, большое значение для нас имеет решение Европейского суда по правам человека по делу «Schokin v. Ukraine», касающееся толкования спорных положений налогового законодательства в пользу налогоплательщика.

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