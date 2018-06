Сегодня 02 июня 2018 года, 15:37

Права человека являются фундаментальным аспектом в налоговых спорах, считает спикер LHS Наталья Блаживская

Открытую лекцию, посвященную практике Европейского суда по налоговым спорам для слушателей Школы налоговой практики Legal High School провела Наталья Блаживская, судья ВАСУ, доцент кафедры адвокатского мастерства и международной судебной практики Академии адвокатуры Украины, к.ю.н.

По словам лектора, ситуация в Украине меняется в лучшую сторону, и сегодня каждый судья в совершенстве знает практику Европейского суда по правам человека. Более того, обновленный КАС Украины полностью соответствует стандартам Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (Конвенция). По мнению Натальи Блаживской, основообразующей является статья 6 Конвенции, детализирующая составляющие элементы права человека на справедливое судебное разбирательство.

Особое внимание лектор обратила на часть 2 статьи 6 Конвенции, согласно которой обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке. Сегодня уже есть примеры применения этой нормы в национальной судебной практике — это решение ВАСУ от 3 апреля 2017 года по делу №К/800/7609/17. Как следует из материалов дела, сотрудниками полиции у истца были изъяты первичные финансовые документы и компьютерная техника с соответствующими программами для регистрации налоговых накладных. В своем решении суд сделал вывод о том, что применение к плательщику мер, связанных с несвоевременной регистрацией налоговой накладной, возможно лишь при наличии его вины.

Наталья Блаживская рассказала о критериях Энгеля, включающих в себя исследования принадлежности норм национального законодательства, регулирующего спорные правоотношения, к той или иной отрасли права, природы совершенного правонарушения и установленной санкции, а также тяжести и характера применяемой санкции.

О непосредственном участии свидетелей при рассмотрении судами налоговых споров говорится в решении по делу «Yussila v. Finland», в котором указано, что суд не может ограничиться изучением свидетельских показаний, зафиксированных в письменных источниках, таких как протокол, письменные объяснения или любой другой письменный документ.

Лектор отметила важность статьи 1 Первого протокола к Конвенции, касающейся права на мирное владение имуществом, и рассказала о случае, когда было констатировано нарушение данной нормы. Это дело «Polimerkontryner TOV v. Ukraine», в решении по которому Страсбургский суд констатировал, что деятельность национальных судов была лишена какого-либо предупредительного эффекта и ограничивалась только восстановлением прав постфактум. Поэтому необходимый баланс не мог считаться соблюденным, поскольку лицу пришлось нести индивидуальное и чрезмерное бремя. Также Наталья Блаживская проанализировала дело «A&B v. Norwey», касающееся принципа ne bis in idem, а также обратила внимание на особое мнение судьи Pinto, который оппонировал позиции большинства членов Большой Палаты. Однако нарушение статьи 4 Протокола 7, которое не было установлено в этом деле, Европейский суд констатировал уже в следующем деле — «Johannesson and others v. Iceland».

В аспекте применения норм налогового права важны решения Европейского суда по делу «Darby v. Sweden» и «Spacek v. Czech Republic». При рассмотрении дела «Darby v. Sweden», касающегося налогообложения резидентов и нерезидентов Швеции, было определено, что ограничения для нерезидентов в использовании налоговых льгот являются дискриминационными. А жалоба по делу «Spacek v. Czech Republic» была признана приемлемой на основании того, что изменения к закону не были должным образом опубликованы.

Европейский суд по правам человека рассматривал множество налоговых споров, поэтому объем важной практики Суда, которую можно и нужно применять, достаточно велик. Так, по делу «Yukos v. Russia» были рассмотрены вопросы сроков давности привлечения к налоговой ответственности, качества налогового законодательства и его предсказуемости, а также пропорциональности различных налоговых штрафов и ограничений сути правонарушения. Последний критерий также отражен в решениях по делам «Ruuotsalainen v. Finland», «Metalco v. Hungary», «Lemoine v. France», «Mamidakis v. Greece», «Riener v. Bulgaria». Похожие выводы о доступе к правосудию в налоговых спорах, соотношении налогового и уголовного законодательства и процессуальных прав налоговых органов при проведении расследований правонарушений содержатся в решениях по делам «Bendenoun v. France» и «Mooren v. Germany».

Безусловно, большое значение для нас имеет решение Европейского суда по правам человека по делу «Schokin v. Ukraine», касающееся толкования спорных положений налогового законодательства в пользу налогоплательщика.