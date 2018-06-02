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САУ: члены КДКА не вправе разглашать в суде сведения, обсуждаемые в совещательной комнате

02 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Второй день работы Совета адвокатов Украины начался с рассмотрения обращения председателя КДКА Одесской области о необходимости реагирования на проблему, которая возникла ввиду привлечения членов дисциплинарной палаты в качестве свидетелей в судебном процессе по обжалованию адвокатом решения о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Речь идет о привлечении членов палаты, которые принимали обжалуемое решение.

Члены САУ однозначно высказали позицию, что такая практика недопустима. В результате обсуждения было вынесено решение о внесении изменений в порядки и положения региональных КДКА и определено, что члены КДКА не имеют права разглашать сведения, обсуждаемые во время принятия решения в совещательной комнате.

Следующий, вопрос, который озвучил член САУ Игорь Колесников, касался внесения в базу «Миротворец» сведениий об адвокатах, представляющих в ходе своей правозащитной деятельности интересы граждан РФ, так называемых токсических клиентов. По его мнению, это является недопустимым, поскольку идет отождествление адвоката с клиентом. В результате обсуждения было принято решение сделать общее публичное заявление и отдельные адресные заявления в правоохранительные и другие органы о недопустимости внесения сведений об адвокатах в базу ввиду их профессиональной деятельности.

Также членам САУ презентовали проект UNBA Next Gen. Задача проекта — быть связующим звеном между адвокатами и НААУ.

Как рассказала Таисия Белоцкая, на данный момент проработана система мероприятий на ближайшее время: образовательные курсы по бизнес-процессам, правильным подходам к работе с клиентами и т.д. В последующем такие курсы планируется организовать в рамках школы для молодых адвокатов на базе ВША.

Еще один проект, презентованный сегодня, — Единый портал аналитики судебной практики Ratio Decidendi. Как отметили разработчики проекта, основной целью портала является экономия времени для юристов-судебников, а основой наполнения — правовая позиция, которую могут комментировать все зарегистрированные пользователи. Помимо этого портал содержит решения и аналитику к ним.

Членам САУ представили и результаты деятельности рабочей группы по исследованию вопроса о необходимости установления и утверждения минимального размера выплат на оплату услуг адвоката по предоставлению профессиональной правовой помощи.

По результатам обсуждения этого вопроса САУ решил принять разработанную методологию определения гонорара за основу и для ее доработки привлечь экономических экспертов и Совет судей Украины.

Кроме того, результатом обсуждения проблемы стало решение о создании комитета об адвокатской практике.

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