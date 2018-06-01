Сегодня 01 июня 2018 года, 19:07

Как вести себя в судебном процессе с налоговой, объяснил спикер LHS Андрей Чехонадский

Что должен знать налогоплательщик об уголовном производстве, слушателям Школы налоговой практики Legal High School объяснил Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат.

Он отметил, что в первую очередь налогоплательщику следует четко понимать свои права и осознавать, что помешать внесению сведений в Государственный реестр досудебных расследований он не может. Лектор рассказал, что по УПК 1960 года институт обжалования постановления о возбуждении уголовного дела предусматривал приостановление проведения следственных действий до рассмотрения жалобы по сути. Однако сегодня такого механизма плательщик лишен. Ему надо бороться с самой причиной, которой является акт проверки, составленный контролирующим органом.

Андрей Чехонадский отмечает: еще в 2010 году ВСУ указал, что если налогоплательщик считает, что нарушена процедура проведения проверки, то он должен защищать свои права путем недопуска должностных лиц контролирующих органов к проведению проверки предприятия. К сожалению, плательщики до сих пор поддерживают «политику» категорического недовольства действиями ГФС, однако крайне редко пользуются правом недопуска представителей органа к проведению проверок.

Хорошей новостью для плательщиков стало то, что в этом году на уровне районных судов вынесены уже шесть оправдательных приговоров по делам об уклонении от уплаты налогов, причем три — по части 3 статьи 212 УК Украины. Приговоры составлены так грамотно и профессионально, что их можно цитировать и использовать в практической деятельности. Из них можно узнать много полезной информации о том, как судьи районных судов трактуют статью 212 УК Украины.

К примеру, сегодня у следователя нет права инициировать проведение внеплановой налоговой проверки, и когда по одному из дел следователь обратился с соответствующим ходатайством к следственному судье, суд отметил, что УПК Украины не предусмотрена возможность следователя обращаться к следственному судье именно с таким заявлением, поэтому результаты проверки не были приняты в качестве доказательств.

В январе 2018 года Святошинский районный суд г.Киева рассматривал дело №759/20/574/13-к по части 3 статьи 212 УК Украины. Решение суда содержало перечень целого ряда доказательств, которыми прокурор обосновал обвинения. Однако у суда возникли сомнения в наличии умысла плательщика именно на уклонение от уплаты налогов.

Еще в одном деле в основу обвинения в уклонении от уплаты налогов было положено сотрудничество компании с фиктивным предприятием. Суд проанализировал положения, в соответствии с которыми если данные были внесены в ЕГР, то они считаются достоверными и могут использоваться в споре с другой стороной. Поэтому в решении было сказано, что никаких сомнений у обвиняемой стороны относительно правосубъектности и дееспособности контрагента не было и не могло быть.

Андрей Чехонадский констатировал: современная юриспруденция — это не борьба с последствиями, а борьба с их причиной. А в нашем случае такой причиной является допуск контролирующего налогового органа к проведению проверки.