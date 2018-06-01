Сегодня 01 июня 2018 года, 19:07

Деполитизация кадровых процедур повысила уровень независимости судей — В.Беляневич, заместитель председателя ВСП

Баланс между независимостью и подотчетностью гарантий независимости судебной власти в Украине искали участники четвертой сессии конференции «Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги». Модератором сессии выступила судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Алла Лесько. Он напомнила, что в начале июня исполняется три года с момента, как Высший совет правосудия (тогда еще Высший совет юстиции) заработал как постоянно действующий орган.

Новые подходы Высшего совета правосудия (ВСП) к независимости, ответственности и подотчетности судебной власти осветил заместитель председателя ВСП Вадим Беляневич. Он отметил, что три года назад Совет работал еще по законодательству «старого образца» и только после внесений изменений в профильное законодательство заработал в новой парадигме. Сегодня ВСП наделен широкими полномочиями, которые в большей или меньшей мере касаются судейской независимости. По мнению г-на Беляневича, деполитизация кадровых процедур повысила уровень независимости судей. Функция по дисциплинарной ответственности судей теперь всецело сосредоточена в ВСП, а это уже вопросы, касающиеся подотчетности судебной власти обществу.

Вадим Беляневич сообщил, что ВСП активно использует такой инструмент, как публичные обращения, с целью защиты гарантий независимости судей. Также Совет рассматривает обращения судей о вмешательстве в их деятельность или о давлении на них, ведется реестр таких сообщений. В ВСП поступило около 500 обращений, примерно 200 уже рассмотрены — в некоторых случаях ВСП обращается в правоохранительные органы, но, к сожалению, законодательные механизмы реагирования правоохранителей не отработаны. «Механизмы реагирования правоохранительными органами на посягательства на независимость судей должны быть эффективными», — резюмировал Вадим Беляневич.

На обеспечении баланса интересов судьи и общества в дисциплинарной процедуре остановился судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Владимир Кравчук. Вопрос баланса все чаще возникает в судебных процессах, и судьи понимают, что в этом контексте еще много работы. Каждый заявитель заинтересован в добросовестном исполнении судьями своих обязанностей, в своевременном рассмотрении судьями его заявления, в очищении судебной системы. А судья заинтересован в том, чтобы претензии были надлежащим образом проверены и его судейские, профессиональные права не были ограничены. И обе стороны заинтересованы в беспристрастности Высшего совета правосудия. Владимир Кравчук отметил, что все эти интересы сводятся к двум основным принципам: принципу ответственности судей перед обществом и принципу независимости. Именно здесь происходит поиск баланса.

Г-н Кравчук проанализировал судебную практику и перечислил вопросы, которые в основном поднимаются в жалобах. В их числе — длительное рассмотрение дисциплинарных жалоб, уклонение от ответственности (в том числе в связи с истечением срока давности), неадекватное взыскание, недостаточность мотивировки решения, переоценка судебных решений. Он убежден, что эволюция этих правоотношений будет проходить в таких трех контекстах: право на судебное обжалование дисциплинарного решения ВС; объем судебного контроля; способы защиты прав судьи.

В свою очередь член ВСП Андрей Бойко рассказал о формировании единых подходов к практике дисциплинарных производств в отношении судей. Он сообщил, что от ВККС им были переданы 12 283 жалобы относительно поведения судей и более 3500 оставшихся нерассмотренными жалоб Высшего совета юстиции. На данный момент проведено 185 заседаний дисциплинарных палат ВСП, на которых рассмотрено более 2350 материалов. По результатам рассмотрения вынесены 63 представления об увольнении судьи, 55 предупреждений, 17 выговоров с лишением права на получение доплат до одного месяца, 14 строгих выговоров с лишением доплат до трех месяцев, 14 представлений о временном отстранении. Г-н Бойко также отметил, что более чем в 3160 случаях отказано в открытии дисциплинарного дела или жалобы оставлены без рассмотрения, открыто 557 дисциплинарных дел, в отношении 230 случаев отказано в привлечении к дисциплинарной ответственности. Членами ВСП единолично принято более 11000 определений об оставлении жалоб без рассмотрения. Докладчик с сожалением отметил, что три дисциплинарные палаты ВСП иногда продуцируют разную практику, но при таких объемах работы этого избежать, наверное, не удастся. Тем не менее единство дисциплинарной практики обеспечивается пленарным составом ВСП путем отмены некоторых решений дисциплинарных палат. Для него абсолютно очевидным является то, что ВСП не может пересматривать законность судебного решения, но это не значит, что Совет остается в стороне, если допущены очевидные и грубые ошибки.

В завершение глава отдела фильтрационной секции Секретариата Европейского суда по правам человека, несудебный докладчик по Украине Дмитрий Третьяков озвучил принципы независимости и ответственности судебной ветви власти в практике Европейского суда по правам человека. Он подчеркнул, что в первую очередь судебная ветвь власти должна быть независимой от других ветвей; суд должен быть независим от сторон; гарантии независимости должны быть у каждого звена судебной системы.

Тем не менее судебная ветвь власти — это тоже власть, это тоже часть государства. «Вы несете ответственность за то, чтобы международные договоры, в числе которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, исполнялись», — резюмировал Дмитрий Третьяков.