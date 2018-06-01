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Исковое заявление третьего лица должно содержать самостоятельные требования относительно предмета спора по первичному иску

01 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Требование третьего лица, направленное на что-либо за рамками предмета спора между истцом и ответчиком, не может быть признано требованием третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

На это обратил внимание Верховный Суд в постановлении от 16 мая 2018 года в деле № 910/17239/17.

Как отмечается в постановлении, предусмотренное статьей 26 ХПК Украины (в редакции, действующей до 15 декабря 2017 года) право лица вступить в дело путем подачи иска к одной или двум сторонам не является абсолютным. Данное право может быть реализовано только при условии соблюдения требований процессуального законодательства.

В отличие от встречного иска, который должен быть только взаимосвязан с первичным, исковое заявление третьего лица в соответствии с положениями статьи 26 ХПК Украины должно содержать самостоятельные требования именно относительно предмета спора по первичному иску. При этом под предметом спора следует понимать материально-правовой объект, по поводу которого возник правовой конфликт между истцом и ответчиком.

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