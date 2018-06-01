Сегодня 01 июня 2018 года, 17:25

Со способами минимизации рисков привлечения к уголовной ответственности по результатам налоговой проверки ознакомил спикер LHS Евгений Петренко

Как минимизировать риски привлечения к уголовной ответственности на основании выводов акта налоговой проверки предприятия, слушателям Школы налоговой практики Legal High School объяснил Евгений Петренко, партнер EUCON Международный правовой центр.

Процедура административного обжалования может использоваться для фиксации нарушений должностных лиц контролирующих органов как на этапе проверки, так и на этапе административного обжалования, чтобы потом доказать, что такие нарушения повлияли на правильность принятия соответствующих налоговых уведомлений-решений. Игнорирование запросов на получение информации также используется для привлечения к ответственности должностных лиц контролирующих органов.

Евгений Петренко заверил, что сегодня внесение сведений в Государственный реестр досудебных расследований является результатом не всех налоговых проверок. Вообще большинство проверок (особенно внеплановых) сейчас осуществляются с целью давления на бизнес.

Лектор обратил внимание аудитории на решение Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 6 марта 2018 года по делу №243/6674/17-к (производство №51-499км17), составленного в форме решения Европейского суда, и отметил, что следователь, следственный судья и прокурор не вправе назначать налоговую проверку в рамках уголовного производства.

По словам Евгения Петренко, во время проведения проверки налоговые инспекторы очень редко опираются на выводы экспертов или специалистов. Однако лектор все же советует предоставлять такие данные, поскольку инспекторы будут обязаны внести эти сведения в акт проверки, что позже может сыграть в пользу плательщика.

Среди способов минимизации наступления негативных последствий спикер выделил те, которые используются для обеспечения всесторонней защиты компании и ее должностных лиц (назначение ответственного лица для общения с правоохранительными органами, разработка плана мероприятий до, во время и после проверки, заключение договора с адвокатом, создание «запасных» центров управления компанией и минимизация доступа к важнейшим документам), а также способы. позволяющие отработать план мероприятий по формированию доказательственной базы отсутствия вины в действиях должностных лиц (подготовка лиц к общению с правоохранительными органами, получение заключений экспертов, специалистов, инициирование следственных действий и открытия уголовного производства в отношении сотрудников налогового органа, совершивших нарушения).

Основное внимание Евгений Петренко обратил на четыре документа, утвержденных приказами Минфина и ГФС, которые чрезвычайно важны для расследования налоговых правонарушений. Это Порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков, Порядок оформления результатов документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам налогового, валютного и другого законодательства, Порядок оформления и подачи жалоб налогоплательщиками и их рассмотрения контролирующими органами и Методические рекомендации относительно порядка взаимодействия между подразделениями органов ГФС.

Лектор отмечает: все административные дела в судах рассматриваются открыто, а адвокаты имеют право осуществлять любыми техническими средствами фиксацию рассмотрения административной жалобы, а также советует привлекать СМИ, но при этом следует понимать, что любая сюжетная линия должна завершиться. Поэтому если вы обращаетесь к средствам массовой информации, то должны действовать честно и не подвергать себя дополнительной опасности.