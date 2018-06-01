Сегодня 01 июня 2018 года, 19:07

Налоговые органы могут проводить камеральные проверки своевременности регистрации налоговых накладных — ВС

Регистрация налоговых накладных является одной из составляющих отчетности налогоплательщиков перед налоговыми органами. За нарушение установленных граничных сроков такой регистрации плательщики могут быть привлечены к ответственности в виде наложения штрафа, размер которого зависит от длительности просрочки. Выявление подобных правонарушений фискальные органы осуществляют при помощи проведения налоговых проверок, и их по результатам составляются акты, которые ложатся в основу налоговых уведомлений-решений в случае выявления нарушения. В этой связи следует обратить внимание на постановление Верховного Суда (ВС) от 8 мая 2018 года по делу № 805/808/17-а, в котором истцом среди прочего ставился вопрос о возможности исследования налоговым органом данных относительно своевременности регистрации налоговых накладных в соответствующем реестре путем проведения камеральной проверки.

В частности, Кассационный административный суд в составе ВС признал неправильным вывод апелляционного суда, относительно того, что вопросы своевременности регистрации налоговых накладных не охватываются камеральной проверкой. В этой связи ВС указал, что камеральная проверка является одним из способов реализации контрольной функции налогового органа, посредством которой осуществляется систематический контроль за своевременностью начисления и отображения всех данных, влияющих на правильность декларирования налогов их плательщиком.

Особенности камеральной проверки заключаются в том, что для ее проведения не требуется приказ руководителя налогового органа или другое специальное разрешение или направление, не нужно согласие и присутствие налогоплательщика.

Более подробно об аргументации Верховного Суда можно ознакомится в статье «Сему свое время» в газете «Юридическая практика», № 22/1066 от 29 мая 2018 года.