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САУ создал комитет по антикоррупционной политике и комплаенсу

01 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Продолжается заседание Совета адвокатов Украины. Среди вопросов повестки дня, рассмотренных САУ, — письмо председателя Совета адвокатов Житомирской области относительно изготовления и выдачи ордеров и предоставления правовой помощи.

Суть вопроса заключалась в том, что адвокатам отказывали в предоставлении информации по адвокатскому запросу ввиду несоответствия ордера требованиям положения об ордере адвоката и порядка ведения реестра ордеров. Такая проблема возникла в связи с тем, что орган адвокатского самоуправления выдавал ордера по форме, утвержденной САУ в соответствии с приложением к решению, которое визуализировали в черно-белом цвете. На сайте НААУ образец бланка размещен в зеленой цветовой гамме.

В результате обсуждения было принято решение, что ордера, выданные надлежащим органом и в соответствии с установленными требованиями к форме и содержанию бланка независимо от цвета, являются действительными.

Также САУ создал комитет по антикоррупционной политике и комплаенсу.

Кроме того, председатель рабочей группы по вопросам имплементации Концепции реформирования процедуры сдачи квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью сообщил, что Концепция требует дальнейшей доработки, поскольку из регионов предоставлен целый ряд замечаний и предложений, которые нуждаются в детальном изучении.

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