Сегодня 01 июня 2018 года, 17:25

Любое судьбоносное решение в отношении судьи может получить контрверсионную оценку общества — Н.Онищук, ректор НШС Украины

Прошла третья сессия «Квалификационные процедуры — залог формирования высокопрофессионального и добропорядочного судейского корпуса» конференции «Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги». Модератором сессии выступил ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук. По его словам, очень важные шаги в контексте судебной реформы уже сделаны, фундамент изменений заложен, но впереди еще большой объем работы. Сегодня говорят о новой ментальности судьи, но как достичь этого нового качества? Как восстановить доверие к судебной системе доверие, утраченное в свое время?

«Оценивание и конкурсные процедуры — путь к формированию компетентной и добропорядочной судебной власти» — с такой темой выступил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков. Он напомнил, что квалификационное оценивание судей — это альтернативна тотальному и молниеносному увольнению всех судей в один день. Это базовая процедура всех кадровых движений судебного корпуса Украины. К тому же впервые для замещения вакансий в Верховном Суде проводился конкурс, впервые в нем смогли принимать участие адвокаты и ученые; никогда до этого судейские досье не публиковались, а собеседования с кандидатами не транслировались онлайн; впервые применяется психологическое тестирование не только для судей, но и для кандидатов в судьи. Для этих процедур было разработано много подзаконных нормативно-правовых актов. Беспрецедентным для Украины является участие общественности в решении кадровых вопросов.

Докладчик сообщил, что количество вакансий в судебной системе — почти 2500 (30%). Сейчас ВККС проводит квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности. Говоря о специальной подготовке будущих судей, г-н Козьяков отметил, что в юридическом образовании НШС Украины вырвалась далеко вперед, перейдя от лекционного формата к формату тренингов, что получило много положительных отзывов.

Тем не менее, по словам Сергея Юрьевича, проблем осталось тоже немало, многие вопросы нужно адаптировать с учетом приобретенного опыта и мониторинговых отчетов европейских, американских и канадских экспертов.

«Именно Комиссия стала тем субъектом, который в силу законодательных изменений должен был принимать тысячи кадровых решений. Вполне естественно, что любое судьбоносное решение в отношении судьи может получить контрверсионную оценку общества», — подчеркнул г-н Онищук.

В завершение Сергей Козьяков призвал адвокатов, юристов и ученых принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей судей судов апелляционных инстанций.

Член Общественного совета добропорядочности, председатель Третейской палаты Украины Тарас Шепель рассказал об участии общественности в оценивании судей. По его словам, продвижение в судебной реформе есть, но доверие общественности к суду по-прежнему теряется, и из «этого штопора» нужно выходить. Первая причина потери доверия — растянутость судебной реформы во времени, вторая — безнаказанность «судей Майдана», третья — сопротивление судебной системы, которая в свое время пыталась притормозить продвижение судебной реформы, четвертая — коррупция, борьба с которой проходит не так активно, и пятая причина — выход из процесса квалификационного оценивания Общественного совета добропорядочности. Что же повысит уровень доверия в сложившихся условиях? Тарас Шепель выделил следующие факторы: улучшение качества правосудия (когда оно станет очевидным для широкого круга лиц), старт работы антикоррупционного суда, повышение материально-технического обеспечения судей, развитие альтернативных путей разрешения конфликтов.

Темпы квалификационного оценивания ОСД не поддерживает. Спикер убежден: желание судей получать судейское вознаграждение по новому законодательству не должно стать основной причиной, чтобы проводить оценивание так быстро и с таким низким качеством. Тем не менее Совет не теряет надежды вернуться в процесс в какой-то другой роли.

Поделилась собственным опытом конкурсанта в Верховый Суд судья Большой Палаты ВС Лариса Рогач. Она акцентировала внимание на том, что судебная система также работает над восстановлением доверия. Что касается конкурса, то здесь есть смысл говорить о двух аспектах: профессиональном и личностном. Первый аспект проявляется сейчас в рассмотрении дел коллег-конкурсантов и касается несовершенства законодательства, а также этапов конкурса, действий ВККС или ОСД. Если говорить о личностных ощущениях, то кандидаты почти год находились в «состоянии конкурса». Сергей Козьяков согласился с судьей и отметил, что после шестого месяца проведения конкурс мог восприниматься как пытка. Он прогнозирует, что второй конкурс в ВС будет проходить быстрее.

Работа ОСД г-жой Рогач воспринималась как работа «адвоката дьявола», который ищет наихудшие моменты биографии кандидата. И если кандидат объяснил факты биографии, вызывавшие вопросы у общественности, значит, он имеет право отправлять правосудие в наивысшей судебной инстанции.

Что такое справедливость? Таким вопросом задался руководитель Проекта Европейского Союза «ПРАВО-Justice» Довидас Виткаускас. Несмотря на то что термин «справедливость» детально разъяснен в решениях судов европейских институций, ЕС постоянно к нему возвращается в контексте процедур отбора и оценки судей. Этот вопрос поставлен во главу угла и при конкурсных судейских процедурах в Украине. По словам г-на Виткаускаса, справедливость — это не получение желаемого судебного решения, а возможность представить свою позицию в суде для получения обоснованного решения.

Судебный отбор — сложное мероприятие, и когда мы закладываем в «объективность процесса» сугубо математические алгоритмы, можно получить довольно условный «хороший результат»: отличного теоретика и плохого практика. «Уровень дискреции органа, занимающегося отбором, должен быть, но этот уровень нужно ограничивать процессуальными гарантиями», — резюмировал Довидас Виткаускас.