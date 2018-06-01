Особенности расследования налоговых преступлений раскрыл Андрей Левковец, партнер АО Barristers

Как действуют органы предварительного расследования при ведении уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов, слушателям Школы налоговой практики Legal High School рассказал Андрей Левковец, партнер АО Barristers.
Статья 2 УПК Украины при определении основных задач уголовного судопроизводства предусматривает, что расследование и судебное разбирательство должны быть проведены таким образом, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был привлечен к ответственности. Вместе с тем данная норма содержит еще и три важных признака. Так, лицо должно быть привлечено к ответственности в меру его вины, ни один невиновный не должен быть обвинен или осужден, и никто не может быть подвергнут необоснованному процессуальному принуждению.
Лектор подчеркнул: вопрос полномочий налоговой милиции — дискуссионный. В настоящее время правовых оснований для деятельности органов налоговой милиции формально нет.
Андрей Левковец уверен: в большинстве случаев следователи злоупотребляют своими правами. Лектор назвал самые распространенные нарушения, в их числе — нарушение подследственности, назначение налоговых проверок по постановлениям следственных судей, искусственное «завышение» квалификации деяния, «дробление» производства, признание вещественными доказательствами всех собранных материалов, односторонность экспертиз, безосновательный отказ в удовлетворении ходатайств защиты, введение в заблуждение следственных судей, использование в уголовном производстве материалов из других производств.
Что касается нарушения последственности, то Большая Палата приняла решение по делу №243/6674/17-к от 23 мая 2018 года, в котором указала следующее: законодатель не только забрал у следователя и прокурора полномочия «назначать ревизии и проверки», но и установил, что назначение проверки следственным судьей выходит за пределы его компетенции, поэтому любые доказательства, полученные в результате таких проверок или ревизий, являются недопустимыми.
В случае сообщения о подозрении в отношении налогоплательщика, как следует из постановления Пленума ВСУ от 8 декабря 2004 года №15, если налогоплательщик обжалует в суде решение контролирующего органа, то обвинение лица в уклонении от уплаты налогов может основываться на таком решении до окончательного решения дела судом только тогда, когда обвинение доказано на основании дополнительно собранных доказательств в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Украины (а не только базируется на решении). Но при этом в случае обжалования налогового уведомления-решения налоговое обязательство считается согласованным с момента вынесения решения судом, поэтому возможность установить умысел в уголовном производстве в случае обжалования подозреваемым НУР весьма сомнительна.
Признание вещественными доказательствами любых материалов Андрей Левковец считает не столько злоупотреблением, сколько общей и системной ошибкой, так как исследование содержания документов, если они были признаны вещественными доказательствами, является незаконным.
Особую актуальность в налоговых преступлениях приобретает такое нарушение, как односторонность экспертиз. Такие нарушения возможны в случае, когда следователю надо как-то доказать необходимые ему обстоятельства. Поэтому после назначения экспертизы следователи или предоставляют ограниченный объем документов, или ставят некорректные вопросы. Иллюстрирует такой пример приговор от 17 февраля 2017 года (дело №176/1868/13-к), где суд установил, что эксперту при проведении экспертизы были поданы не все необходимые документы и он руководствовался только тем, что было предоставлено ему следователем, соответственно, вывод экспертизы не был принят во внимание судом.
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