Сегодня 01 июня 2018 года, 15:42

Многим гражданам сегодня нужна не судебная защита, а уверенность в том, что такая защита в Украине есть, — Валентина Данишевская, Председатель ВС

В.Данишевская описала роль ВС в процессе качественной защиты прав человека

Продолжает свою работу конференция «Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги». В рамках второй панельной дискуссии участники мероприятия — международные и украинские эксперты, среди которых члены Совета по вопросам судебной реформы, представители судебной системы, в том числе Верховного Суда, общественности, известные ученые и адвокаты, — обсудили вопрос «Новый Верховный Суд: путь к верховенству права».

«Когда мы говорим о новом качестве судопроизводства, то имеем в виду не только Верховный Суд — это задание для всей судебной системы. Мы все должны работать на достижение главного результата — качественной защиты прав человека в Украине. Но мы понимаем, что роль ВС в этом случае очень важна. Мы находимся на вершине судебной пирамиды, и именно сверху вниз должны стекать «реки» новой, лучшей правовой культуры, верховенства права и уважения к гражданам», — выразила убеждение Председатель ВС Валентина Данишевская. Также она подчеркнула: многим гражданам сегодня нужна не судебная защита, а уверенность в том, что такая защита в Украине есть.

Новым процессуальным законодательством были предусмотрены специальные механизмы для обеспечения эффективной деятельности новой организационной структуры ВС, обратила внимание модератор дискуссии, известный ученый-цивилист Наталия Кузнецова, предоставляя слово для выступления секретарю Большой Палаты ВС Всеволоду Князеву. Докладчик отметил, что до момента проведения судебной реформы для юридического сообщества Украины одной из ключевых проблем было отсутствие единства и последовательности судебной практики. «Новый процессуальный инструментарий дает нам действенные инструменты для преодоления этой проблемы», — подчеркнул г-н Князев, рассказав об алгоритме передачи дела (или уголовного производства) на рассмотрение палаты, объединенной палаты, Большой Палаты ВС как об эффективном способе обеспечения единства правовых позиций в самом ВС.

Богдан Львов, заместитель Председателя ВС, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, сосредоточился на новых процессуальных инструментах, позволяющих обеспечить эффективность судопроизводства. Больше всего изменений, как подчеркивалось, произошло именно в хозяйственном процессе. Как отмечалось, появилось упрощенное и приказное производство, новые институты свидетелей, недопущения злоупотребления процессуальными правами, предусмотрен новый принцип разграничения юрисдикции по предметному, а не субъектному принципу и многое другое. «Все эти новации были направлены на то, чтобы повысить эффективность судебного процесса. Она состоит в следующем: реальная защита в минимальные сроки!» — резюмировал Богдан Львов.

Какие преимущества открывает «электронный суд», участникам конференции рассказал заместитель председателя Государственной судебной администрации (ГСА) Украины Сергей Чорнуцкий. Как напомнил спикер, рекомендованная законодателем дата введения в эксплуатацию Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) — 1 января следующего года. «Это очень амбиционное задание», — подчеркнул г-н Чорнуцкий. Он акцентировал внимание на мерах, которые предпринимает ГСА Украины в этом направлении. Так, уже была утверждена концепция создания ЕСИТС, начата разработка подсистем и модулей, а также уже разработан сервис «электронного суда» для тестовой эксплуатации.