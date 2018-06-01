Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 июня 2018 года, 17:24

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Представители НКЦБФР рассказали о «Зеленой книге по регулированию криптовалют в Украине»

01 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Представители власти, бизнеса, общественности и экспертных кругов во время заседания круглого стола «Регулирование рынка криптовалют в Украине» обсуждали вопрос, каким должен быть правовой статус криптовалют и регулирования операций с ними. Об этом сообщает сайт Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Во время круглого стола была представлена «Зеленая книга по регулированию криптовалют в Украине», которую совместно разработали Офис эффективного регулирования (BRDO) при поддержке проекта EU4Business \ FORBIZ. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

При обсуждении Зеленой книги и вопрос введения регулирования криптовалюта в Украине член НКЦБФР Максим Либанов поделился наработками Комиссии в изучении опыта других стран в этом вопросе и предварительным выводам по разработке украинских правовых рамок.

«Сегодня все согласны с тем, что криптовалюта однозначно не является деньгами, средством платежа, ценной бумагой, денежным суррогатом и тем более валютой. Единственный статус, в рамках действующего правого поля можно с большой предположению использовать по криптовалюта – это товар. Все остальное не соответствует действующим нормам. Но такое определение будет сдерживать развитие рынка, поэтому все понимают, что правовую позицию нужно менять», – заявил он.

«Со своей стороны мы видим, что период, когда рынок оставался в тени и большинство участников довольствовалась ситуацией неопределенности, уже заканчивается. Сегодня все больше участников рынка задают вопрос – давайте легализовать этот процесс. И речь идет не только о так называемом первичном рынке, а именно о майнинге, но и о вторичном рынке, в частности о сделках купли, продажи, обмена или конвертации в криптовалюту, которые несут большие риски», – добавил г-н Либанов.

По мнению члена Комиссии, роль государственных органов в процессах регулирования криптовалюта сводиться к следующим функциям – регулирование порядка осуществления операций с криптовалютой и лицензированием криптобирж, финансового мониторинга криптобиржами как субъектами первичного мониторинга и обеспечения процесса декларирования и уплаты налогов с полученного дохода от операций с криптовалютами.

Также Максим Либанов подчеркнул, что видит необходимость в отдельном проекте закона по этому вопросу: «Разъяснения на уровне отдельных государственных органов, в частности Минфина или ГФС, не решают проблем».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 22 (1066) от 29/05/18 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 22 (1066)
Отрасли практики

Корень злат

Судебная практика

Световая гамма

Тема номера:

Сдать госы

Частная практика

Бить в реальности

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!

Практикум «Захист у корупційнихзлочинах»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом