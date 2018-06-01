Сегодня 01 июня 2018 года, 17:24

Представители НКЦБФР рассказали о «Зеленой книге по регулированию криптовалют в Украине»

Представители власти, бизнеса, общественности и экспертных кругов во время заседания круглого стола «Регулирование рынка криптовалют в Украине» обсуждали вопрос, каким должен быть правовой статус криптовалют и регулирования операций с ними. Об этом сообщает сайт Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Во время круглого стола была представлена «Зеленая книга по регулированию криптовалют в Украине», которую совместно разработали Офис эффективного регулирования (BRDO) при поддержке проекта EU4Business \ FORBIZ. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

При обсуждении Зеленой книги и вопрос введения регулирования криптовалюта в Украине член НКЦБФР Максим Либанов поделился наработками Комиссии в изучении опыта других стран в этом вопросе и предварительным выводам по разработке украинских правовых рамок.

«Сегодня все согласны с тем, что криптовалюта однозначно не является деньгами, средством платежа, ценной бумагой, денежным суррогатом и тем более валютой. Единственный статус, в рамках действующего правого поля можно с большой предположению использовать по криптовалюта – это товар. Все остальное не соответствует действующим нормам. Но такое определение будет сдерживать развитие рынка, поэтому все понимают, что правовую позицию нужно менять», – заявил он.

«Со своей стороны мы видим, что период, когда рынок оставался в тени и большинство участников довольствовалась ситуацией неопределенности, уже заканчивается. Сегодня все больше участников рынка задают вопрос – давайте легализовать этот процесс. И речь идет не только о так называемом первичном рынке, а именно о майнинге, но и о вторичном рынке, в частности о сделках купли, продажи, обмена или конвертации в криптовалюту, которые несут большие риски», – добавил г-н Либанов.

По мнению члена Комиссии, роль государственных органов в процессах регулирования криптовалюта сводиться к следующим функциям – регулирование порядка осуществления операций с криптовалютой и лицензированием криптобирж, финансового мониторинга криптобиржами как субъектами первичного мониторинга и обеспечения процесса декларирования и уплаты налогов с полученного дохода от операций с криптовалютами.

Также Максим Либанов подчеркнул, что видит необходимость в отдельном проекте закона по этому вопросу: «Разъяснения на уровне отдельных государственных органов, в частности Минфина или ГФС, не решают проблем».