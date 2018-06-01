Сегодня 01 июня 2018 года, 17:25

НБУ: главными источниками риска для финансовой системы считают деятельность правоохранителей и судов

Национальный банк Украины ввел новый инструмент оценки и монторинга рисков для финансовой системы — опрос о системных рисках финансового сектора. Ключевая цель опроса — оценить текущие системные риски и уровень уверенности в стабильности финансовой системы Украины участников финансового рынка. НБУ будет проводить опрос, чтобы эффективно выполнять одну из своих ключевых функций — обеспечение финансовой стабильности. Использование такого инструмента является распространенной практикой среди центральных банков развитых стран, таких как Великобритания или Швеция.

Подробности сообщаются на сайте НБУ.

К участию в опросе Национальный банк приобщает банковские учреждения, страховые и инвестиционные компании. Ответы на вопросы анкеты предоставляют непосредственно руководители учреждений. Широкий круг респондентов обеспечит высокое качество идентификации рисков финансовой системы Украины и позволит рассмотреть состояние финансовой системы в целом.

В перспективе результаты опроса могут заинтересовать других регуляторов финансового рынка для оперативного выявления текущих и потенциальных рисков.

Первые результаты опроса показали, что большинство респондентов считают нынешнее состояние финансового сектора Украины удовлетворительным (64% всех ответов). Доля респондентов, считающих его плохим (23% опрошенных), была немного выше, чем доля оптимистов (14%).

Почти половина опрошенных указала на улучшение состояния финансового сектора за последние 6 месяцев, хотя 10% считают, что оно ухудшилось. 35% респондентов уверены, что и в последующие полгода состояние финансового сектора будет улучшаться, хотя 13% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Почти половина респондентов не видят изменений в состоянии финансового сектора и не ожидают их в ближайшее время.

Общий уровень риска в финансовом секторе Украины 48% респондентов считают средним, 43% — высоким и только 9% — низким. Главными источниками риска для финансовой системы Украины респонденты называют коррупцию, деятельность правоохранительных органов и судебной системы.

В пятерку крупнейших источников нестабильности входят также политическая и социальная ситуация в стране, состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями, состояние защиты прав кредиторов и инвесторов, а также мошенничество и кибернетические опасности.