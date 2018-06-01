Сегодня 01 июня 2018 года, 14:00

Участники выездного заседания Совета адвокатов Украины перешли к рассмотрению повестки дня

В Одесской области проходит двухдневное заседание Совета адвокатов Украины. На повестке дня — результаты деятельности рабочей группы по вопросам имплементации положений Концепции реформирования процедуры сдачи квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью, итоги деятельности рабочей группы по исследованию вопроса о необходимости установления и утверждения минимального размера выплат на оплату услуг адвоката по предоставлению профессиональной правовой (юридической) помощи. Кроме того, запланирована презентация единого портала аналитики судебной практики Ratio Decidendi.

В повестку дня включен вопрос о представительствах НААУ, вопросы деятельности НААУ и функционирования ЕРАУ, а также ряд обращений к САУ.

Совет адвокатов утвердил повестку дня и приступил к работе. Лидия Изовитова, председатель САУ, представила результаты работы деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины. Она, в частности, напомнила, об итогах работы Совета по вопросам судебной реформы в части утверждения законопроекта «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

«На последнем этапе утверждения документа мы высказали мнение, что адвокатуру устраивает действующее самоуправления и эту модель менять не стоит», — сообщила председатель САУ.

По ее словам, не было одобрено НААУ и предложение заменить конференции общими собраниями адвокатов. Есть уже негативные последствия в нескольких регионах, и по сути речь идет о замене понятий. «Если эта модель будет внедрена, адвокатура окажется в хаосе, и органы адвокатского самоуправления не смогут работать надлежащим образом», — резюмировала г-жа Изовитова.

Кроме того, она напомнила, что НААУ также категорически выступала против изменений в части доступа к профессии помощника адвоката.

Валентин Гвоздий, заместитель председателя САУ, рассказал о последних нововведениях в Единый реестр адвокатов Украины. При этом он сообщил, что модель реестра была представлена в Германии, и там сделали вывод, что европейские адвокатуры не имеют подобных продуктов и готовы внедрять наш опыт.

Также г-н Гвоздий ознакомил членов САУ с инновационным предложением, которое заключается в модернизации ордера адвоката. Речь идет о системе генерации ордеров через личный кабинет ЕРАУ. «Система сама будет вносить в документ все необходимые данные, и ордер будет содержать уникальный штрих-код адвоката», — пояснил Валентин Гвоздий.

В результате обсуждения этого вопроса было принято решение о создании рабочих групп в регионах для наработки концепции функционирования нового сервиса.