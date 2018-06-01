Сегодня 01 июня 2018 года, 14:00

«Проблемы нормотворчества — проблемы налогоплательщика» — спикер LHS Андрей Гаврилюк

Алгоритмы защиты от обвинений в уклонении от уплаты налогов в рамках Школы налоговой практики Legal High School детализировал Андрей Гаврилюк, заместитель директора юридического департамента группы компаний FOZZY GROUP.

Тема обвинений по статье 212 УК Украины достаточно сложная, потому что связана не только с уголовной ответственностью, но и с проблемами бизнеса в части таких обвинений. По словам лектора, это основной рычаг давления правоохранительных органов на бизнес. Более того, эта проблема еще и содержит много спорных вопросов на законодательном уровне, начиная от самого состава преступления, который априори не может существовать без согласованного налогового обязательства, и заканчивая уголовными производствами по делам об уклонении от уплаты налогов, возникающим неизвестно откуда.

Одной из самых проблемных является часть 4 указанной статьи, предусматривающая освобождение лица от ответственности, если оно уплатило налоги, сборы (обязательные платежи). Таким образом, указанная норма решает проблему одного руководителя компании, позволяя уйти от ответственности и при этом вернуть уплаченные в бюджет деньги, но создает дополнительные препятствия в деятельности другим руководителям компаний-контрагентов.

Для того чтобы создать бизнесу проблемы по статье 212, достаточно доказать уклонение от уплаты налогов на 881 тыс. грн. Важно также то, что такие производства часто открываются безосновательно. К примеру, буквально недавно было открыто уголовное производство по статье 212 УК Украины на основании лишь одной записки аудита, при которой не было даже акта проверки.

Решение кассационного административного суда по делу №816/709/17 свидетельствует о том, что сегодня ни одно доказательство не имеет наперед установленной юридической силы и протоколы допросов могут быть не приняты в данном процессе. Также стоит обращать внимание на то, имелись ли конкретные доказательства во время проведения проверки, что надо доказывать во всех инстанциях.

Андрей Гаврилюк обратил внимание на проблему, связанную с возможностью проведения налоговых проверок по решению следственного судьи, и отметил, что в 2016 году в двух судах были приняты соответствующие постановления о проведении проверок в отношении около 2000 предприятий. Так, в каждом случае апелляционный суд отказывал в открытии производства, аргументировав это тем, что такое постановление не обжалуется в рамках УПК Украины. 23 мая 2018 года Большая Палата Верховного Суда приняла резолютивное решение, в котором четко обозначила, что такие решения могут оспариваться. Чтобы подтвердить, что решение, которое вообще не может быть принято, может быть обжаловано, пришлось потратить более пяти лет работы различных юристов.

Лектор отметил, что в соответствии с НК Украины в случае неоднозначной трактовки норм суд должен занимать позицию плательщика, однако это положение почти не применяется на практике. А статья 212 УК Украины является удобным инструментом для неконтролируемого проведения налоговых проверок, поскольку при регистрации производства наличие долга и уклонение еще только предполагаются. Но положительным является тот факт, что по статистике 2013—2018 годов уменьшается как количество производств, по которым объявлено подозрение, так и общее количество зарегистрированных уголовных производств за год.