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Как заработает накопительная пенсионная система? Утверждена концепция НКЦБФР

01 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Комитет Национальной комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по вопросам стратегии развития и экономического анализа фондового рынка на заседании 31 мая 2018 года утвердил Концепцию развития второго уровня пенсионной системы. Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Напомним, что во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 октября 2017 года №723-р «Об утверждении плана мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017—2018 годы» Комиссия была уполномочена разработать и подать правительству проекты законодательных изменений по определенным направлениям, касающиеся введения в Украине накопительной системы.

Поэтому Комиссией была создана рабочая группа по этому вопросу под председательством члена НКЦБФР Александра Панченко, в состав которой кроме специалистов регулятора вошли представители парламента, государственных органов, Всемирного банка и Проекта USAID «Трансформация финансового сектора».

Проект Концепции опубликован на сайте Комиссии по ссылке.

Сейчас рабочая группа занимается подготовкой проекта законодательных изменений в соответствии с предложенной в Концепции моделью развития накопительной системы пенсионного обеспечения.

В первый год работы системы предполагается размер уплачиваемых взносов на уровне 2% от заработной платы работника. Каждый последующий год размер взноса увеличивается на 10% от темпа прироста среднегодовой номинальной заработной платы. Рост размера взноса будет происходить только при условии роста среднегодовой заработной платы, то есть рост уровня благосостояния граждан (страница 19). Украине для достижения размера взноса в 7% понадобится шесть лет, 10% — 10 лет, 15% — 17 лет, прогнозируют в Комиссии.

По словам авторов, данный подход существенно не обременит текущую заработную плату. При этом гарантируется «невозможность коррупционных рисков со стороны работодателей», так как компанию для управления пенсионными сбережениями будет выбирать работник.

Второй уровень вводится с 1 января 2019 года посредством уплаты налоговых взносов, отдельно от ЕСВ и независимо от состояния солидарной системы. Участие в системе является обязательным для всех категорий работающих. Активы Накопительного фонда в 2020 году составят, по предварительным подсчетам, 69,3 млн грн (1,8% от ВВП).

При этом на обсуждение общественности НКЦФБФР выносит вопрос гарантий сохранности пенсионных взносов. Предлагаются три варианта:

1) прямые государственные гарантии на размер взносов (например, за последние пять лет);

2) страхование вкладов (регулярные отчисления с НФ);

3) постоянный контроль за соблюдением бенчмарка (данный вариант признается самым надежным).

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