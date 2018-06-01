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Работник «ПриватБанка» требовал взятку и был задержан

01 июня 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Правоохранители задержали главного специалиста по вопросам внутренней безопасности «ПриватБанка» в Запорожье по подозрению в вымогательстве и получении взятки от клиента — должника банка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает «УП».

Досудебное расследование установило, что главный специалист по вопросам внутренней безопасности указанного банка требовал от физического лица неправомерную выгоду за решение вопроса о списании долговых обязательств последнего перед ПАО КБ «ПриватБанк».

31 мая с.г. прокуратура Запорожской области с участием сотрудников Управления защиты экономики в области ДЗЭ НПУ задокументировала факт получения злоумышленником неправомерной выгоды на сумму 10 тыс. грн.

Санкцией части 3 статьи 368 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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