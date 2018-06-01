ААУ приглашает обсудить последние изменения в УПК на форуме «Золотой Дюк»

Ассоциация адвокатов Украины приглашает на ежегодный летний форум по уголовному праву и процессу ААУ «Золотой Дюк».
Что получат участники мероприятия?
- практические кейсы и реальные советы применения изменений в УПК для работы адвокатов;
- рассмотрение и обсуждение актуальных тем уголовного права и процесса;
- обмен опытом между специалистами уголовного права;
- анализ ошибок адвокатов и советы судей по их решению.
Форум будет проходить в четырех сессиях, на которых Вы услышите следующие вопросы:
1) общая характеристика последних изменений в УПК;
2) фиксация судебного процесса — ожидание и реальность;
3) законодательные перспективы;
4) последние тенденции обжалования решений, не предусмотренных статьей 309 УПК;
5) типичные ошибки адвокатов. Советы судей;
6) положительная практика представительства интересов в ЕСПА;
7) построение стратегии защиты в уголовном производстве в сочетании с другими видами судопроизводства.
Среди спикеров — известные адвокаты и юристы, опытные судьи, представители органов государственной власти, ученые.
Дата проведения: 6 июля 2018 года.
Место проведения: НУ «ОЮА», г.Одесса
Время проведения: 09.00 — 17.30.
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Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
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