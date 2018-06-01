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ААУ приглашает обсудить последние изменения в УПК на форуме «Золотой Дюк»

01 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика
Мероприятие пройдет 6 июля 2018 года в Одессе Мероприятие пройдет 6 июля 2018 года в Одессе

Ассоциация адвокатов Украины приглашает на ежегодный летний форум по уголовному праву и процессу ААУ «Золотой Дюк».

Что получат участники мероприятия?

- практические кейсы и реальные советы применения изменений в УПК для работы адвокатов;

- рассмотрение и обсуждение актуальных тем уголовного права и процесса;

- обмен опытом между специалистами уголовного права;

- анализ ошибок адвокатов и советы судей по их решению.

Форум будет проходить в четырех сессиях, на которых Вы услышите следующие вопросы:

1) общая характеристика последних изменений в УПК;

2) фиксация судебного процесса — ожидание и реальность;

3) законодательные перспективы;

4) последние тенденции обжалования решений, не предусмотренных статьей 309 УПК;

5) типичные ошибки адвокатов. Советы судей;

6) положительная практика представительства интересов в ЕСПА;

7) построение стратегии защиты в уголовном производстве в сочетании с другими видами судопроизводства.

Среди спикеров — известные адвокаты и юристы, опытные судьи, представители органов государственной власти, ученые.

Дата проведения: 6 июля 2018 года.

Место проведения: НУ «ОЮА», г.Одесса

Время проведения: 09.00 — 17.30.

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