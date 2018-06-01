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Правительство приглашает выпускников и студентов пройти стажировку

1 июня с.г. Координационный комитет Национальной программы стажировок в центральных органах исполнительной власти объявил о начале конкурсного отбора на летнюю стажировку в министерствах и Секретариате Кабинета Министров.

Как известно, 23 мая с.г. по инициативе первого вице-премьер-министра Степана Кубива правительство приняло решение о запуске пилотного проекта «Национальная программа стажировки в центральных органах исполнительной власти».

Национальная программа стажировки приглашает студентов и выпускников пройти трехмесячную стажировку в Министерстве экономического развития и торговли, Министерстве инфраструктуры, Министерстве энергетики и угольной промышленности, Министерстве юстиции, Министерстве молодежи и спорта, Министерстве иностранных дел или Секретариате Кабинета Министров Украины.

Принять участие в конкурсном отборе на стажировку могут граждане Украины, которые являются студентами-бакалаврами последнего года обучения, студентами-магистрами или выпускниками, которые получили диплом не раньше июня 2013 года.

Стажеры будут работать с руководителями стажировки: заместителями министров, директорами департаментов и генеральными директорами директоратов. Участники Национальной программы стажировок будут разрабатывать политики, анализировать информацию и официальные документы, готовить презентации и информационные справки.

Для участия в конкурсе заинтересованные кандидаты должны подать заявку на официальном сайте проекта (interns2018.org.ua). Частью заявки является эссе на тему «Как я вижу свою роль в развитии государства». Конечный срок подачи заявок — 12 июня 2018 года.

Подробности доступны по ссылке.