Сегодня 01 июня 2018 года, 12:17

Неподотчетная судебная система — это слепая к нуждам общества институция — председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио

«Историческими» для Украины назвал изменения, принятые в рамках судебной реформы, Джанни Букиккио

Завтра исполнится ровно два года с момента, когда парламент заложил законодательный фундамент для проведения судебной реформы в Украине, внеся изменения в Конституцию Украины в части правосудия и приняв имплементационный Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей». В преддверии этой даты в Киеве стартует масштабное экспертное обсуждение, в ходе которого отечественные и международные специалисты подведут итоги судебной реформы и обсудят перспективы дальнейшего усовершенствования сферы правосудия и смежных правовых институтов. Сегодня Совет по вопросам судебной реформы совместно с Верховным Судом и Проектом Совета Европы «Поддержка исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека» при информационной поддержке газеты «Юридическая практика» проводит конференцию «Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги».

Внесение изменений в Основной Закон в части правосудия — очень важный шаг Украины, подчеркнул в своем приветственном слове Режис Брийя, специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы в Украине. Создание нового Верховного Суда (ВС), введение института конституционной жалобы и усовершенствование судебных процедур — эти и другие шаги, предпринятые Украиной в рамках имплементации конституционных новаций, международные эксперты приветствуют. «Означает ли это, что цель судебной реформы достигнута?.. Конечно, нет, но первые важные шаги в этом направлении уже сделаны. Конечный показатель успешности реформы — это повышение общественного доверия к судебной системе», — выразил убеждение г-н Брийя.

«Историческими» для Украины назвал изменения, принятые в рамках судебной реформы, Джанни Букиккио, председатель Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии). Главный акцент в своем приветственном выступлении руководитель авторитетной международной экспертной институции сделал на вопросе обеспечения независимости судебной власти. По его словам, то, что Украина отказалась от политического фактора в процедуре формирования судейского корпуса, — революционный шаг. При этом он подчеркнул: нужно соблюсти баланс между независимостью и подотчетностью судебной власти. «Неподотчетная судебная система — это слепая к нуждам общества институция», — резюмировал Джанни Букиккио, добавив: речь идет о подотчетности обществу, но никак не политическим органам.

Нынешняя кампания по судебному реформированию — далеко не первая за последние годы в Украине, но, по словам Председателя ВС Валентины Данишевской, наиболее масштабная, комплексная и глубинная и просто «обречена на успех». «Измерять эффективность реформы нужно не промежуточными шагами, а конечным результатом», — считает она.

Завтра исполнится ровно два года, как судебная власть Украины живет в новой системе координат, констатировал заместитель Главы Администрации Президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов. Он назвал три ключевых достижения конституционной реформы в части правосудия — это независимость, деполитизация и ответственность. Проанализировав ключевые новации в процессе усовершенствования законодательного регулирования правосудия, г-н Филатов рассказал о перспективах реформирования смежных правовых институтов. В частности, он сообщил, что подготовленный проект закона об адвокатуре и адвокатской деятельности уже в ближайшее время планируют внести в парламент.

В рамках первой панельной дискуссии участники мероприятия — международные и украинские эксперты, среди которых члены Совета по вопросам судебной реформы, представители судебной системы, в том числе Верховного Суда, общественности, известные ученые и адвокаты, сфокусировались на вопросе «Конституция Украины — фундамент независимого правосудия». Участники дискуссии — Джанни Букиккио, судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый и председатель Кассационного административного суда в составе ВС Михаил Смокович обсудили ключевые основы конституционных изменений — вопросы независимости и деполитизации. Отвечая на концептуальный вопрос модератора дискуссии Алексея Филатова «Конституционные изменения в сфере правосудия — это революция или эволюция?», эксперты сошлись во мнении, что «скоростного лифта» для реализации изменений не существует, и только последовательными, планомерными и взвешенными шагами удастся достичь положительного результата.