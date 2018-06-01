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На Буковине произошло избиение судьи хозяйственного суда

01 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Заместитель председателя хозяйственного суда Черновицкой области Михаил Николаев сообщает, что 20 мая 2018 года в г. Черновцах неизвестные лица совершили нападение на судью хозяйственного суда Черновицкой области Александра Тынка и нанесли ему телесные повреждения.

По данному факту продолжается досудебное расследование, в котором судья имеет статус потерпевшего.

В настоящее время судья находится на стационарном лечении в установленном законом порядке определяются тяжесть и характер причиненных телесных повреждений. Также судья обратился к Высшему совету правосудия.

Об этом сегодня сообщает «Судебная власть Украины».

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