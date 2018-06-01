Сегодня 01 июня 2018 года, 14:00

Минфин создаст мобильное приложение, с помощью которого можно будет платить налоги

Министерство финансов Украины совместно с провайдерами разрабатывает мобильное приложение, с помощью которого можно будет платить налоги. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на встрече с представителями бизнеса 31 мая в Киеве, трансляцию вел канал Кабинета Министров Украины в YouTube, передает издание «Гордон».

«Скажу о мобильном приложении. Мы сейчас работаем с некоторыми провайдерами над мобильным приложением, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета (налогоплательщика). То есть вы достали телефон и провели необходимые платежи», — сказал министр.

По словам Данилюка, если в Украине уже внедрили платежные системы Android Pay, Apple Pay, то «почему нельзя платить налоги таким же способом?».