Минфин создаст мобильное приложение, с помощью которого можно будет платить налоги

Министерство финансов Украины совместно с провайдерами разрабатывает мобильное приложение, с помощью которого можно будет платить налоги. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на встрече с представителями бизнеса 31 мая в Киеве, трансляцию вел канал Кабинета Министров Украины в YouTube, передает издание «Гордон».
«Скажу о мобильном приложении. Мы сейчас работаем с некоторыми провайдерами над мобильным приложением, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета (налогоплательщика). То есть вы достали телефон и провели необходимые платежи», — сказал министр.
По словам Данилюка, если в Украине уже внедрили платежные системы Android Pay, Apple Pay, то «почему нельзя платить налоги таким же способом?».
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