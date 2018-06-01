Сегодня 01 июня 2018 года, 13:59

Дело Бабченко: 30 «потенциальным жертвам» предоставят охрану

У СБУ есть список из 30 людей, которых хотели убить вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко, им всем предоставят охрану. Как передает «Слово и Дело», об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в программе «Право на власть» на телеканале 1+1 в четверг, 31 мая с.г.

«У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть», — сказал глава ГПУ.

Напомним: 29 мая сообщалось, что в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая 2018 года глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

31 мая 2018 года Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста.