Сегодня 01 июня 2018 года, 12:17

Twitter блокирует пользователей в возрасте до 13 лет из-за вступления в силу GDPR

В Twitter начали блокировать пользователей, чей возраст на момент регистрации не соответствовал правилам пользования сервисом. Об этом сообщает издание Буквы со ссылкой на The Guardian.

Такой шаг в Twitter решили предпринять с целью выполнения требований Общего регламента по защите данных (GDPR — General Data Protection Regulation), вступившего в силу с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза.

«Я получил сообщение о том, что моя учетная запись была заблокирована, и для обработки моих данных потребуется родительское согласие, или моя учетная запись будет удалена», — заявил пользователь, которому сейчас 20 лет.

Отмечается, что он завел учетную запись в 2009 году, не указав дня рождения, а также указал не свой возраст, как только компания предоставила возможность добавить эту информацию. После этого он установил корректную дату своего рождения.

В Twitter пока не прокомментировали эту ситуацию официально.

У соцсети нет инструментов для разделения контента, созданного пользователем в возрасте до 13 лет, и созданного лицом, которому уже исполнилось 13 лет, поэтому разработчики решили, что единственным способом соблюдения нового закона будет блокировка ряда пользователей.

На данный момент Twitter является единственной соцсетью, которая таким образом интерпретировала новое законодательство ЕС. Snapchat, Facebook и Instagram не смогли незамедлительно ответить на запросы о том, как они будут реагировать на возникшую ситуацию.