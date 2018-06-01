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НБУ: в следующем году Украина может не рассчитывать на сотрудничество с МВФ

01 июня 2018 года Источник:UBR

Украина может не рассчитывать на новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2019 году. Соответствующее заявление сделал глава Национального банка Яков Смолий, передает UBR со ссылкой на УНИАН.

По словам г-на Смолия, в следующем году в Украине состоятся выборы, а МВФ в этот период не занимается рассмотрением новых программ. В связи с этим, прогнозирует глава НБУ, на новую программу сотрудничества Украина может претендовать не ранее 2020 года в случае необходимости.

Вместе с тем Смолий предупредил, что если программа все же будет утверждена,то Украине придется выполнять условия, которые она не может выполнить в рамках действующей. Если очередной транш от МВФ не будет получен, то Национальному банку придется ужесточить монетарную политику и ввести некоторые валютные ограничения в случае усиления инфляционного давления.

«Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ усилит монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного вывода капитала», — добавил глава регулятора.

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