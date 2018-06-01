Подозреваемый по делу Аркадия Бабченко перед арестом заявил, что работал на контрразведку

Борис Герман, подозреваемый в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.
Об этом он рассказал на заседании по избранию меры пресечения в четверг 31 мая с.г.
«Я сотрудничаю с внутренней разведкой по поводу обнаружения на территории Украины влияния Российской Федерации по поводу смены власти Украины», — сказал Б.Герман.
Он также сообщил, что «контрразведка конфликтует с СБУ», и «вместо того, чтобы защищать государство, они начинают тянуть одеяло на себя».
Б.Герман уверяет, что его задачи заключались в изучении «потоков денежных средств, которые приходят в Украину» из России, террористических групп, политических партий и деятелей, которые финансируются людьми из окружения Владимира Путина.
«Нам был предоставлен список 30 человек, которых они хотели бы уничтожить на территории Украины, который сразу же был передан в контрразведку», — заявил так называемый организатор убийства Бабченко.
Герман отметил, что эпизод «убийства» Бабченко был частью его работы. «Мы прекрасно знали, что не будет никакого убийства, это все будет инсценировано», — заверил Герман.
По его словам, все это «делалось только на благо государства».
»Все действия были сделаны для того, чтобы не было никаких смертей и чтобы выявить как можно больше предателей», — подчеркнул Герман.
Также Герман заверил, что уклоняться от следствия не будет. Однако следственный судья решила арестовать его сроком на два месяца.
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Пока еще никто не виновен. Но вопрос есть, всего один.
Пардон - нанял исполнителя
«Мы прекрасно знали, что не будет никакого убийства, это все будет инсценировано» - как можно было знать наверняка, что убийства не будет, если он нанял заказчика и передал деньги? Что-то не сходится.
Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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