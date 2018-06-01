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Подозреваемый по делу Аркадия Бабченко перед арестом заявил, что работал на контрразведку

01 июня 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Борис Герман, подозреваемый в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.

Об этом он рассказал на заседании по избранию меры пресечения в четверг 31 мая с.г.

«Я сотрудничаю с внутренней разведкой по поводу обнаружения на территории Украины влияния Российской Федерации по поводу смены власти Украины», — сказал Б.Герман.

Он также сообщил, что «контрразведка конфликтует с СБУ», и «вместо того, чтобы защищать государство, они начинают тянуть одеяло на себя».

Б.Герман уверяет, что его задачи заключались в изучении «потоков денежных средств, которые приходят в Украину» из России, террористических групп, политических партий и деятелей, которые финансируются людьми из окружения Владимира Путина.

«Нам был предоставлен список 30 человек, которых они хотели бы уничтожить на территории Украины, который сразу же был передан в контрразведку», — заявил так называемый организатор убийства Бабченко.

Герман отметил, что эпизод «убийства» Бабченко был частью его работы. «Мы прекрасно знали, что не будет никакого убийства, это все будет инсценировано», — заверил Герман.

По его словам, все это «делалось только на благо государства».

»Все действия были сделаны для того, чтобы не было никаких смертей и чтобы выявить как можно больше предателей», — подчеркнул Герман.

Также Герман заверил, что уклоняться от следствия не будет. Однако следственный судья решила арестовать его сроком на два месяца.

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Комментарии:»

?? 01 июня 2018 года 11:39 #

Пока еще никто не виновен. Но вопрос есть, всего один.
Прямой вопрос "заказчику". За что "заказчик" передавал деньги "исполнителю" ?
Прямой ответ "заказчика". !!!!!! ?????????

ЭВМ 01 июня 2018 года 10:36 #

Пардон - нанял исполнителя

ЭВМ 01 июня 2018 года 10:36 #

«Мы прекрасно знали, что не будет никакого убийства, это все будет инсценировано» - как можно было знать наверняка, что убийства не будет, если он нанял заказчика и передал деньги? Что-то не сходится.

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