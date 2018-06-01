КМУ утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабинет Министров Украины утвердил перечень координационных мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга, передает Finclub.
В ведомстве отметили, что меры предусматривают повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, обеспечение более тесного международного сотрудничества, применение целевых финансовых санкций, противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы MONEYVAL в 2019 году.
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