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Государство, принимавшее участие в программе ЦРУ, в рамках которой допускались пытки, несет ответственность за нарушения прав человека

31 мая с.г. Европейский суд по правам человека в решении по делу «Абу Зубайда против Литвы» (жалоба №46454/11) единогласно постановил, что имели место нарушения: статьи 3 (запрещение пыток) Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод ввиду неспособности правительства эффективно расследовать жалобы заявителя на пытки и из-за его соучастия в действиях ЦРУ, которые привели к жестокому обращению; статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 (право на уважение частной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) в сочетании со статьей 3.

Дело касалось утверждений заявителя о том, что Литва позволила ЦРУ вывезти его на свою территорию в рамках секретной экстрадиции и подвергнуть заявителя жестокому обращению и безосновательному содержанию под стражей в ЦРУ.

ЕСПЧ не имел доступа к заявителю, поскольку тот все еще удерживается властями США в очень строгих условиях, поэтому устанавливал факты из других источников. В частности, ключевой была информация из доклада Комитета Сената США о пытках в ЦРУ, который был выпущен в декабре 2014 года. Суд также заслушал свидетелей. В результате ЕСПЧ пришел к выводу о том, что в Литве с февраля 2005 года по март 2006 года была организована тайная тюрьма ЦРУ, заявитель был задержан там и национальные власти знали, что ЦРУ подвергает его обращению, нарушающему Конвенцию. Литва также разрешала перемещение заявителя на другое место содержания под стражей ЦРУ в Афганистане, подвергая его дальнейшему жестокому обращению.

ЕСПЧ установил, что заявитель находился под юрисдикцией Литвы, и эта страна несет ответственность за нарушения его прав в соответствии с Конвенцией.

Кроме того, Суд рекомендовал Литве как можно скорее завершить полное расследование дела заявителя и в случае необходимости наказать виновных должностных лиц. Стране также необходимо обратиться к Соединенным Штатам с требованием исключить или минимизировать нарушения прав заявителя в дальнейшем.

Любопытно, что в этот же день ЕСПЧ в деле «Аль-Нашири против Румынии» установил нарушение прав другого заключенного ЦРУ в аналогичных обстоятельствах.