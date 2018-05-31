Сегодня 31 мая 2018 года, 19:13

ВККС предоставила рекомендации по переводу 22 судей ВССУ в другие суды без конкурса

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины, состоявшемся 31 мая 2018 года, рассматривался вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса.

Комиссия решила рекомендовать перевести 22 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в таких судов:

– Михаил Вильгушинский – Апелляционный суд Запорожской области;

– Майя Гримич – Апелляционный суд Харьковской области;

– Елизавета Евграфова – Апелляционный суд Харьковской области;

– Елена Евтушенко – Апелляционный суд Сумской области;

– Ирина Загородняя – Апелляционный суд Запорожской области;

– Юлия Иваненко – Апелляционный суд Сумской области;

– Елена Кафидова – Апелляционный суд города Киева;

– Александр Князюк – Апелляционный суд Одесской области;

– Андрей Леванчук – Апелляционный суд Хмельницкой области;

– Лидия Мазур – Апелляционный суд Харьковской области;

– Артем Маляренко – Апелляционный суд Сумской области;

– Галина Мостовая – Апелляционный суд города Киева;

– Валентина Орлянская – Апелляционный суд Днепропетровской области;

– Тамила Писана – Апелляционный суд Киевской области;

– Лолита Романец – Апелляционный суд Одесской области;

– Роман Сахно – Апелляционный суд Житомирской области;

– Андрей Солодков – Апелляционный суд Кировоградской области;

– Анатолий Суржок – Апелляционный суд Винницкой области;

– Татьяна Франтовская – Апелляционный суд Харьковской области;

– Юрий Фурик – Апелляционный суд Киевской области;

– Людмила Шибко – Апелляционный суд города Киева;

– Татьяна Широян – Апелляционный суд Денпропетровской области.