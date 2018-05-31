ВККС предоставила рекомендации по переводу 22 судей ВССУ в другие суды без конкурса

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины, состоявшемся 31 мая 2018 года, рассматривался вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса.
Комиссия решила рекомендовать перевести 22 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в таких судов:
– Михаил Вильгушинский – Апелляционный суд Запорожской области;
– Майя Гримич – Апелляционный суд Харьковской области;
– Елизавета Евграфова – Апелляционный суд Харьковской области;
– Елена Евтушенко – Апелляционный суд Сумской области;
– Ирина Загородняя – Апелляционный суд Запорожской области;
– Юлия Иваненко – Апелляционный суд Сумской области;
– Елена Кафидова – Апелляционный суд города Киева;
– Александр Князюк – Апелляционный суд Одесской области;
– Андрей Леванчук – Апелляционный суд Хмельницкой области;
– Лидия Мазур – Апелляционный суд Харьковской области;
– Артем Маляренко – Апелляционный суд Сумской области;
– Галина Мостовая – Апелляционный суд города Киева;
– Валентина Орлянская – Апелляционный суд Днепропетровской области;
– Тамила Писана – Апелляционный суд Киевской области;
– Лолита Романец – Апелляционный суд Одесской области;
– Роман Сахно – Апелляционный суд Житомирской области;
– Андрей Солодков – Апелляционный суд Кировоградской области;
– Анатолий Суржок – Апелляционный суд Винницкой области;
– Татьяна Франтовская – Апелляционный суд Харьковской области;
– Юрий Фурик – Апелляционный суд Киевской области;
– Людмила Шибко – Апелляционный суд города Киева;
– Татьяна Широян – Апелляционный суд Денпропетровской области.
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