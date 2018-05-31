Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 31 мая 2018 года, 19:13

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВККС предоставила рекомендации по переводу 22 судей ВССУ в другие суды без конкурса

31 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины, состоявшемся 31 мая 2018 года, рассматривался вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса.

Комиссия решила рекомендовать перевести 22 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в таких судов:

– Михаил Вильгушинский – Апелляционный суд Запорожской области;

– Майя Гримич – Апелляционный суд Харьковской области;

– Елизавета Евграфова – Апелляционный суд Харьковской области;

– Елена Евтушенко – Апелляционный суд Сумской области;

– Ирина Загородняя – Апелляционный суд Запорожской области;

– Юлия Иваненко – Апелляционный суд Сумской области;

– Елена Кафидова – Апелляционный суд города Киева;

– Александр Князюк – Апелляционный суд Одесской области;

– Андрей Леванчук – Апелляционный суд Хмельницкой области;

– Лидия Мазур – Апелляционный суд Харьковской области;

– Артем Маляренко – Апелляционный суд Сумской области;

– Галина Мостовая – Апелляционный суд города Киева;

– Валентина Орлянская – Апелляционный суд Днепропетровской области;

– Тамила Писана – Апелляционный суд Киевской области;

– Лолита Романец – Апелляционный суд Одесской области;

– Роман Сахно – Апелляционный суд Житомирской области;

– Андрей Солодков – Апелляционный суд Кировоградской области;

– Анатолий Суржок – Апелляционный суд Винницкой области;

– Татьяна Франтовская – Апелляционный суд Харьковской области;

– Юрий Фурик – Апелляционный суд Киевской области;

– Людмила Шибко – Апелляционный суд города Киева;

– Татьяна Широян – Апелляционный суд Денпропетровской области.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

Саня 31 мая 2018 года 18:36 #

Молодцы! Едут в регионы на подкрепление!

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 22 (1066) от 29/05/18 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 22 (1066)
Отрасли практики

Корень злат

Судебная практика

Световая гамма

Тема номера:

Сдать госы

Частная практика

Бить в реальности

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!

Практикум «Захист у корупційнихзлочинах»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом