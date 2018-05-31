Сегодня 31 мая 2018 года, 17:31

Рекомендации по вопросам доказывания в налоговых спорах от спикера LHS Андрея Чехонадского

Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ОАО «Ритейл Групп», адвокат, объяснил слушателям Школы налоговой практики Legal High School особенности доказывания в налоговых спорах.

Лектор и его коллеги столкнулись с наличием большого количества так называемых переходных дел, которые были в большинстве инициированы по предыдущим редакциям процессуальных кодексов, а рассматриваются уже по новым. Почти все дела этой категории были возвращены на стадию подготовительного производства. Представители налогоплательщиков также столкнулись с тем, что суды, исходя из обязанности истца открывать доказательства противоположной стороне, начали очень активно следить за тем, как эти доказательства открываются и как плательщики направляют их копии контролирующим органам.

Андрей Чехонадский представил несколько примеров решений, иллюстрирующих различные случаи принятия или непринятия судами доказательств, оставления дела без движения — на эти решения можно ссылаться как на соответствующие правовые позиции, если у практиков вдруг будут похожие или аналогичные дела.

По словам лектора, часть 3 статьи 79 новой редакции КАС Украины предусматривает обязанность предоставления доказательств вместе с подачей искового заявления или письменных пояснений третьей стороны. Соответствующей судебной практики по делам о невыполнении этого требования фактически нет, поэтому делать какие-то глобальные выводы относительно влияния невыполнения такой нормы истцом на дальнейшие перспективы рассмотрения дела нельзя. Андрей Чехонадский объясняет: на практике доказательства предоставляются всегда (вплоть до судебного разбирательства), и ни один суд кассационной инстанции пока не заявлял в своих решениях, что такие доказательства были недопустимыми.

Но лектору удалось найти одно решение суда апелляционной инстанции — постановление Харьковского апелляционного административного суда от 23 января 2018 года №820/5141/17. Дело касалось взыскания налогового долга контролирующим органом. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя это тем, что налоговое уведомление-решение было направлено контролирующим органом не на действительный адрес плательщика, поэтому последний его не получил. Юристы контролирующего органа уже на стадии апелляционного пересмотра приобщили к делу справку адресно-справочного подразделения Миграционной службы в Харьковской области, подтверждающую, что налоговое уведомление-решение было направлено на правильный адрес. Однако апелляционный суд не принял такое доказательство, ссылаясь на то, что в суд первой инстанции контролирующий орган его не подавал.

А вот большое количество решений судов о возврате кассационной жалобы или ее оставлении без движения свидетельствует о том, что применение на практике части 2 статьи 94 КАС Украины, согласно которой документы могут подаваться в качестве доказательств только в оригинале или в форме надлежащим образом заверенной копии, является серьезной правовой проблемой.

Что касается применения еще одной новой нормы КАС Украины, согласно которой субъект властных полномочий не вправе ссылаться на доказательства, которые не были положены в основу обжалуемого решения, то, по мнению Андрея Чехонадского, данное положение сложно пробивает себе дорогу. Возможно, это также связано с тем, что некоторые дела находились на рассмотрении еще во время действия предыдущей редакции кодекса, где такое положение не было предусмотрено.