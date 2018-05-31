Сегодня 31 мая 2018 года, 15:48

Перспективы создания НБФБ и актуальные тенденции судебной практики в налоговых спорах — в фокусе обсуждения участников AVELLUM Discussion Hub

Чем НБФБ лучше налоговой милиции? Как защитить бизнес от необоснованных обвинений в уклонении от уплаты налогов? Какие процессуальные возможности и опасности существуют в случае предъявления претензий правоохранительными органами? Ответы на эти и другие актуальные вопросы искали представители законодательной и судебной власти, правоохранительной системы, Совета бизнес-омбудсмена в Украине совместно с бизнес-сообществом и юристами в рамках AVELLUM Discussion Hub «Налоги без уголовного будущего». AVELLUM Discussion Hub — это новый формат экспертных обсуждений, организованный газетой «Юридическая практика» совместно с ЮФ AVELLUM, Американской торговой палатой в Украине и U.S.-Ukraine Business Council. Тон экспертной дискуссии задавал Вадим Медведев, советник ЮФ AVELLUM.

О философии создания нового правоохранительного органа, задачей которого станет расследование преступлений в сфере публичных финансов — Национального бюро финансовой безопасности Украины (НБФБ) — участники экспертной дискуссии узнали из первых уст: от непосредственных разработчиков соответствующего законопроекта. Как отметила соавтор проекта №8157, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, реализация идеи создания нового правоохранительного органа существенно упростит деятельность бизнеса в Украине, позволив минимизировать уголовно-правовые риски в налоговой сфере. С целью защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования и вмешательства в хозяйственную деятельность соответствующей законодательной инициативой, как подчеркнула народный депутат, предлагается изменить основания для открытия уголовного производства по статьям, относящимся к подследственности НБФБ. Так, в части 1 статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривается обязательная дополнительная стадия — перед внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований следователь/прокурор должен получить аналитическое заключение органа Национального бюро финансовой безопасности Украины, содержащее сведения о совершенном уголовном правонарушении.

Как известно, сейчас на рассмотрении парламента находятся несколько законодательных инициатив о создании НБФБ, но именно проект №8147, как системный и комплексный документ, имеет наибольшую законодательную перспективу, отмечает заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак. При этом он высказал ряд замечаний к предложенной законодательной формуле создания Бюро. В частности, он обратил внимание на необходимость введения механизмов эффективного общественного контроля, в том числе за процессом кадрового формирования нового правоохранительного органа. В свою очередь Нина Южанина отметила, что предложенная модель конкурсного отбора кандидатов на должности в НБФБ является сбалансированной и фокусируется как раз на специфике деятельности правоохранительного органа. Кроме того, народный подчеркнула: такая кадровая процедура позволит сформировать качественный состав Бюро, исключив возможность для попадания «случайных людей».

На создание НБФБ представители бизнеса возлагают большие надежды и приветствуют идею введения новой модели организации правоохранительной деятельности, управляемой аналитикой, так называемой модели ILP (Intelligence Led Policing). По словам директора юридического департамента ООО «Новая почта» Татьяны Галаки, ей очень импонирует заявленный инициаторами создания НБФБ тезис — «создать основу для перехода государственных контролирующих органов от надзорно-карательной к сервисно-профилактической модели работы».

От законодательных планов участники AVELLUM Discussion Hub перешли к реалиям практики. О том, как работает новый Верховный Суд и по какому пути идет судебная практика в налоговых спорах, рассказала секретарь судебной палаты по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других обязательных платежей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Раиса Ханова. С начала работы новой наивысшей инстанции в системе судоустройства Украины (с 15 декабря 2017 года) в возглавляемую Раисой Хановой судебную палату КАС в составе ВС поступило порядка 24 тыс. дел, из них около 21 тыс. — это наследие от Высшего административного суда Украины. За этот период уже было рассмотрено около 7 тыс. дел. В условиях такой колоссальной нагрузки на судей КАС в составе ВС (к слову, среди всех кассационных инстанций именно у КАС в составе ВС наивысший уровень нагрузки), по словам спикера, очень часто поступают ходатайства об ускорении рассмотрения дела. Говоря о системных проблемах судебной практики в налоговых спорах, Раиса Ханова обратила внимание на очень низкое качество материалов, поступающих в суды.

«То, какой будет судебная практика, зависит от нас всех», — апеллируя к аудитории, выразила убеждение Наталия Блаживская, вице-президент Всеукраинской ассоциации административных судей. Как отмечалось, в основу любого заключения суда ложатся материалы конкретного дела, и если они «сырые», в последующем это может стать проблемой для добросовестного налогоплательщика. «Судебная практика свидетельствует о том, что при надлежащим образом подготовленной доказательственной базе добросовестный налогоплательщик может защитить свои интересы даже в очень сложных ситуациях, например, в случае приговоров в отношении контрагентов», — подчеркнула г-жа Блаживская, ознакомив участников AVELLUM Discussion Hub с ключевыми решениями нового ВС в налоговых спорах.

В продолжение дискуссии Андрей Фортуненко, юрист ЮФ AVELLUM, обратил внимание на необходимость правильного анализа приговоров в уголовных производствах в отношении контрагентов по статьям 205 и 212 Уголовного кодекса Украины, так как зачастую они не содержат достаточного объема информации для использования в качестве преюдиции. Андрей Гаврилюк, заместитель юридического департамента FOZZY GROUP, в свою очередь поделился некоторыми ноу-хау в сфере доказательства надлежащей осмотрительности и использования процессуальных инструментов защиты бизнеса от давления.

Низкое качество документов Государственной фискальной службы Украины приводит к существенным сложностям в формировании доказательственной базы, подчеркивает прокурор отдела прокуратуры г. Киева Александр Жила. Он отметил, что в качестве способа борьбы с этим явлением можно использовать кардинально противоположный метод доказывания — привлечение независимого эксперта и проведение судебной экспертизы. Это также позволит отказаться от проведения дополнительных проверок по определению суда в рамках досудебного расследования уголовных производств об уклонении от уплаты налогов.