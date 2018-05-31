Сегодня 31 мая 2018 года, 14:06

LHS: нестандартные решения, касающиеся доказывания в налоговых спорах, представила Лариса Антощук, KPMG Law

«Доказывание в налоговых спорах: поиск нестандартных решений» — с такой темой в ходе Школы налоговой практики Legal High School выступила менеджер, руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law Лариса Антощук, представив реальные кейсы. Но сначала немного статистики. По данным ГФС Украины, по состоянию на 1 января 2018 года на рассмотрении в судах находилось 71 100 споров о признании недействительными налоговых уведомлений-решений на общую сумму 182 300 000 000 гривен (по искам налогоплательщиков). Цена иска, по словам спикера, повысилась, как и повысилась цена ошибки.

Сущность доказательств г-жа Антощук рассматривает в трех направлениях: подтвердить обстоятельства, на которых настаивает налогоплательщик, опровергнуть доказательства, предоставленные налоговым органом, объяснить специфику бизнеса судье, который в этой сфере не работал. Говоря об определении доказательств и об их принадлежности и допустимости, она подчеркнула, что третьей оставляющей (необходимости пояснения специфики бизнеса судье) там нет.

В числе обязательных доказательств спикер выделила письменные (первичная документация — договоры с приложениями и дополнительные соглашения, заключенные с контрагентами, полученные плательщиком индивидуальные налоговые консультации, учредительные документы контрагентов, информация из официальных источников), электронные (веб-сайты, скриншоты веб-страницы, информация из баз данных о компаниях, собранная для сравнительного исследования), дополнительные (заключение судебного эксперта, консультационные заключения экономических исследований, ссылки и решения из практики иностранных судов и рекомендации ОЭСР, справки и письма иностранных налоговых органов), факультативные (заключение эксперта в отрасли права (не является доказательством, носит вспомогательный (консультативный) характер), показания свидетелей.

Говоря об операциях с нерезидентами и применении конвенции об избежании двойного налогообложения, Лариса Антощук выделила формальный и экономический подходы судов. Формальный подход заключается в следующем: нерезидент предоставил надлежащим образом оформленную справку о резидентности; нерезидент является бенефициарным владельцем доходов — не действует как агент, посредник и/или номинальный владелец дохода от имени и в пользу третьих лиц (дела №2а/0470/15215/11, №2а-6786/12/0170/2, №807/4040/13-А). Экономический подход: нерезидент предоставил надлежащим образом оформленную справку о резидентности; нерезидент является бенефициарным владельцем дохода; термин «бенефициарный владелец дохода» не должен толковаться в узком, техническом смысле, его значение следует определять, исходя из целей и задач конвенции, таких как «уклонение от уплаты налогов», и с учетом таких основных принципов, как «предотвращение злоупотребления положениями конвенции»; нерезидент должен иметь право не только получать доход, но и определять дальнейшую экономическую судьбу такого дохода (дела №804/4659/15, №806/1417/15, №806/1213/15, №805/3250/13-а, №805/7337/13-а). Лектор представила слушателям некоторые кейсы, связанные с вопросами установления бенефициарного собственника и выплаты роялти, процентов и дивидендов.

Что касается споров по вопросам трансфертного ценообразования, то сейчас их более 200, и 65% завершаются в пользу налогоплательщиков. Лектор детально остановилась на кейсах об операциях с LLP, зарегистрированными на территории Великобритании; об операциях с контрагентом из Грузии (дело № 823/2039/16).

В завершение лекции Лариса Антощук проанализировала особенности доказывания по так называемым фиктивным операциям.