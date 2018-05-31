ГПУ сообщает о пользе инсценировки убийства А.Бабченко, а защитник — о давлении на возможного заказчика

Благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах. Об этом «УП» сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Там рассказали, что во время разговоров организатор преступления Г. говорил о списке из 30 человек, которых планируют убрать, кроме Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот список.
«Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, были вынуждены инсценировать», — пояснила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, этот список в конце концов получили.
Тем временем адвокат Евгений Солодко заявляет о давлении на задержанного по делу о заказе убийства российского журналиста. Об этом старший партнер АО «Солодко и Партнеры» написал в Facebook в ночь на 31 мая с.г.
«Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с «организатором убийства» Аркадия Бабченко», — сообщил он. «Первое впечатление — провокация, организованная достаточно неэстетично», — отметил Солодко.
«Попытка «закошмарить» подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться», — заявил адвокат.
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