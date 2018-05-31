Сегодня 31 мая 2018 года, 17:31

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-мэра Николаева за деяния, совершенные в 2008 году

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего городского головы Николаева, который обвиняется в завладении более 10 млн грн иностранных инвестиций, которые были инвестированы гражданином Республики Корея в развитие сельского хозяйства Николаевской области. Соответствующая информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что в период с сентября 2008 года по декабрь 2012 года экс-чиновник, будучи директором одного из предприятий, злоупотребляя служебным положением, завладел денежными средствами предприятия с иностранными инвестициями на сумму почти 9,5 млн грн и денежными средствами гражданина Республики Корея путем обмана и злоупотребления его доверием в размере почти 1 млн грн, чем нанес материальный ущерб гражданину Республики Корея на сумму более 10 млн грн, что составило 2,5 млн долларов США по курсу того времени.

Как сообщалось ранее, бывшего чиновника признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к восьми годам лишения свободы. Однако из-за процессуальных моментов, связанных с допросом гражданина Республики Корея, дело было направлено Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел на дополнительное расследование.

«Только благодаря настойчивой позиции прокуратуры Николаевской области удалось допросить потерпевшего по делу — гражданина Республики Корея, который подтвердил, что экс-чиновник незаконно завладел инвестициями», — сообщается на сайте ГПУ.

Действия бывшего городского головы квалифицированы по части 4 статьи 190 УК Украины — завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах; по части 5 статьи 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; по части 3 статьи 209 УК Украины — финансовые операции со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; по части 2 статьи 366 УК Украины — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия.

29 мая 2018 обвинительный акт утвержден и направлен в Центральный районный суд г.Николаева для рассмотрения по сути.