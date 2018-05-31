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LHS: судья ВАСУ Н.Блаживская проанализировала интерпретацию судами принципа экономической обоснованности налогообложения

Начала работу Школа налоговой практики Legal High School. В рамках модуля «Доказывание и экономическая обоснованность в налоговых спорах» тему «Интерпретация судами принципа экономической обоснованности налогообложения» осветила судья Высшего административного суда Украины, доцент кафедры адвокатского мастерства и международной судебной практики Академии адвокатуры Украины, к.ю.н. Наталья Блаживская.

Спикер отметила, что анализировать интерпретацию судами принципа экономической обоснованности налогообложения без анализа других принципов, изложенных в решениях европейских судебных институтов, невозможно. Она убеждена, что адвокат должен принимать участие в деле от подписания соглашений с контрагентами и до представления позиции в суде.

Более детально г-жа Блаживская остановилась на постановлении Верховного Суда от 24 апреля 2018 года (дело № 821/1344/17). Это решение структурно изложено по новому образцу и принято согласно новой редакции Кодекса административного судопроизводства Украины.

ПАО «Князя Трубецкого» обратилось с иском к главному управлению ГФС в Херсонской области о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения об увеличении суммы денежных обязательств по налогу на прибыль по основному платежу и по штрафным санкциям. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя тем, что предоставленные акты списания товаров фактически являются обобщающими документами, не фиксируют хозяйственной операции, а лишь обобщают объемы продукции, подлежащие списанию на расходы. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой и удовлетворил иск. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истец имел право на формирование расходов, понесенных на оплату рекламных мероприятий (дегустаций, презентаций), учитывая фактическое осуществление таких хозяйственных операций, что подтверждено соответствующими первичными документами.

ВС отменил решение суда апелляционной инстанции, оставил в силе решение первой и сделал много важных выводов. Так, в постановлении ВС говорится: «Если хозяйственная операция фактически не состоялась, то первичные документы, составленные налогоплательщиком и его контрагентом в подтверждение такой операции, не соответствуют действительности и свидетельствуют об отсутствии у сторон волеизъявления относительно реального осуществления хозяйственной операции». Также Суд говорит о том, что маркетинговые услуги относятся к бестоварным операциям и по своей сути являются расходами на сбыт. Документами, свидетельствующими о фактическом получении маркетинговых услуг, могут быть акты приема-передачи услуг или другие документы, подтверждающие фактическое предоставление (получение) услуг и содержащие все обязательные реквизиты первичных документов, предусмотренные частью 2 статьи 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (Закон), отчеты о предоставленных услугах, о проведении определенных маркетинговых исследований и др.

«Для учета расходов на маркетинговые услуги при исчислении объекта налогообложения необходимо доказать непосредственную связь таких расходов с хозяйственной деятельностью налогоплательщика и подтвердить первичными документами, обязательность ведения и хранения которых предусмотрена правилами ведения бухгалтерского учета, и другими документами, удостоверяющими факт совершения хозяйственной операции», — идет речь в судебном решении.

Также ВС детально анализирует стратегию развития истца, ее содержание и последствия. Спикер подчеркнула, что формальное соблюдение статьи 9 Закона еще не означает соблюдения принципа должной осмотрительности налогоплательщиком. Также ВС отмечает, что анализ реальности хозяйственной деятельности должен осуществляться на основании данных налогового, бухгалтерского учета налогоплательщика и соответствия их действительному экономическому содержанию.

Другой пример — постановление ВС от 28 марта 2018 года (дело № 815/6535/14). В частности, спикер обратила внимание на такие важные выводы: «Разумная экономическая причина (деловая цель) — причина, которая может возникнуть только при условии, что налогоплательщик намерен получить экономический эффект в результате хозяйственной деятельности»; «Заведомое для налогоплательщика отсутствие разумной экономической причины для определенных расходов при осуществлении хозяйственной операции, как правило, исключает основания для увеличения в налоговом учете расходов и/или налогового кредита, поскольку это в большинстве случаев свидетельствует об отсутствии деловой цели в такой хозяйственной операции как присущей черты хозяйственной деятельности».

Терминология, используемая судами, по словам г-жи Блаживской, должна стимулировать стороны процесса более тщательно подходить к формированию доказательственной базы. Практика ВС свидетельствует об углублении подходов, заложенных судами ранее. Немаловажной причиной углубления подходов также является принятие нового КАС Украины, который дает понять, что спор выигрывается еще до начала судебного рассмотрения в суде первой инстанции — на этапе сбора и подачи доказательств.