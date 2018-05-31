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Украина войдет в топ-10 Doing Business по показателю «Получение разрешений на строительство» — заместитель министра

31 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

В мае аналитики Всемирного банка завершили учет дерегуляционных изменений, проведенных за год, и начали обработку данных для включения в новый рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business 2019, который будет опубликован осенью этого года. По подсчетам экспертов, Украина может войти в топ-10 Doing Business по показателю «Получение разрешений на строительство».

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в своем блоге на портале delo.ua, передает сайт министерства.

«В прошлом рейтинге Doing Business по показателю «Получение разрешений на строительство» Украине удалось совершить рекордный скачок на 105 пунктов и подняться на 35-е место благодаря существенному упрощению деятельности в строительной отрасли. Но все же тогда в рейтинге были учтены не все положительные изменения, которые были сделаны. Сейчас они уже реально работают, поэтому мы надеемся, что в этом году их будут включены в рейтинг. Об этом говорят и прогнозы экспертов, благодаря прошлогодним, а также новым изменениям в регуляторной политике строительной отрасли ожидается повышение позиции Украины в рейтинге по показателю «Получение разрешений на строительство» в топ-10», — написал он.

Также г-н Парцхаладзе отметил, что 25 апреля этого года Кабинет Министров Украины принял важное для дерегуляции отрасли постановление №327, которое уменьшает количество бюрократических процедур и существенно упрощает ведение бизнеса, в том числе и в строительстве. В частности, упрощается осуществление технадзора простых объектов строительства с незначительным классом последствий СС1, что составляет более половины всех объектов строительства. Кроме того, отменяется необходимость обязательного получения строительного адреса и повторного получения исходных данных от ГСНС при проектировании.

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