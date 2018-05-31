Минфин сообщил, когда состоится учредительный съезд аудиторов Украины

Организационный комитет по аудиту подготовил учредительный съезд аудиторов Украины, который состоится 14 июля 2018 года.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
21 декабря 2017 года парламент принял Закон №2258 «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности», который определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, ведения аудиторской деятельности в Украине и регулирует отношения, возникающие при ее осуществлении.
Для создания Аудиторской палаты Украины нужно провести учредительный съезд аудиторов Украины не позднее шести месяцев со дня вступления Закона в силу.
Функции по подготовке к проведению съезда возложены на Организационный комитет по проведению учредительного съезда аудиторов.
Сейчас оргкомитет одобрил ряд проектов документов, связанных с созданием Аудиторской палаты Украины.
Ознакомиться подробнее с документами можно по ссылке.
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