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Заместитель бизнес-омбудсмена Я.Грегирчак называет три международных подхода, которые следует внедрить АМКУ

Заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак в интервью «Юридической практике» рассказывает, за судьбой каких законопроектов в сфере экономической конкуренции Совет бизнес-омбудсмена следит очень пристально, рассуждает об изменении концептуальных подходов к правоприменению АМКУ и размышляет о том, какие подходы следует внедрить ведомству с учетом международных тенденций.

«В украинских условиях надлежащее финансирование является ключевым условием для обеспечения независимости. Состояние дел с финансированием Комитета несколько улучшилось, но оно все же еще очень далеко от идеала. В данном случае объем финансирования должен быть мерилом признания государством значимости АМКУ как ключевого, но не единственного органа, призванного создать предпосылки для экономического роста путем обеспечения условий для свободной и справедливой конкуренции», — говорит Ярослав Грегирчак.

Другой тренд — функционал национального конкурентного ведомства должен быть разграничен в части проведения расследования и принятия решения так, как это традиционно существует в развитых юрисдикциях. На уровне одного из законопроектов (№6746), зарегистрированных в Верховной Раде Украины, заложена идея такого процесса. «Мы предлагаем изменить порядок принятия решений АМКУ таким образом, чтобы первичное принятие решений, относящихся к компетенции коллегии государственных уполномоченных АМКУ, требовало бы участия большинства от предусмотренного законом состава коллегии АМКУ, то есть пяти лиц, за исключением уполномоченного, расследующего дело. Но уполномоченный должен иметь право представлять результаты расследования на заседании. Для целей процессуальной эффективности такой подход весьма целесообразен», — считает заместитель бизнес-омбудсмена.

Многие конкурентные ведомства мира выполняют также правоохранительную функцию. «Но, исходя из сложившейся правовой традиции в национальной системе, я довольно скептически отношусь к перспективам предоставления правоохранительного функционала АМКУ. В украинских реалиях начать движение в этом направлении стоит хотя бы с усовершенствования практики привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства об экономической конкуренции. Для этого понадобится расширение сотрудничества с правоохранительными органами и, возможно, пересмотр составов преступлений в уголовном законодательстве», — отмечает г-н Грегирчак. И это третий подход или концепция, которую можно рассматривать на перспективу.

Полная версия интервью «Не один в поле воин» доступна по ссылке.