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«Пакет малыша» и другие новации плана действий по реализации Конвенции о правах ребенка

30 мая 2018 Кабинет Министров Украины утвердил Государственную социальную программу «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2021 года.

Ратифицировав Конвенцию ООН о правах ребенка 27 сентября 1991 года, Украина взяла на себя соответствующие обязательства, во исполнение которых был принят Закон Украины «Об Общегосударственной программе «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года».

В связи с окончанием срока действия программы возникла логическая потребность в разработке новой программы, которая позволит усовершенствовать систему межведомственного сотрудничества и взаимодействия в сфере детства, а также создать современный механизм мониторинга прав детей в государстве.

«В прошлые годы также действовала соответствующая программа, но она была реализована в виде Закона Украины, что требовало ежегодного утверждении плана мероприятий по ее выполнению. Проанализировав вопросы формирования ежегодных планов, мы вышли с инициативой создать один многолетний план, который будет определять трендовые изменения в вопросах защиты прав детей и обеспечения реализации Конвенции ООН», — заявила заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина, представляя Национальный план действий на заседании правительства.

Одной из инициатив Министерства социальной политики стало обеспечение каждого новорожденного ребенка единовременной помощью «Пакет малыша».

«Пакет малыша» будет содержать все необходимые вещи для новорожденного ребенка в первые месяцы его жизни. Этот комплект будет предоставляться дополнительно к выплатам при рождении ребенка. Такой подход является устоявшейся практикой в других странах мира, поскольку выступает элементом превенции детской смертности, бедности и усиливает ощущение заботы государства.

Другой инициативой в рамках программы стало внедрение механизма «Муниципальная няня».

Финансирование услуги по уходу за ребенком до трех лет будет введено с 1 января 2019 года. Механизм прозрачен и прост — родители нанимают няню официально, самостоятельно ее выбирая и определяя условия контроля ее работы, а родителям в конце года будет возмещена сумма за каждый месяц работы няни в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет. Благодаря этому механизму создается возможность родителям самостоятельно выбирать нянь для детей, контролировать их деятельность и получать поддержку, если мама должна выходить на работу, и многодетным семьям.

Обеспечение рационального использования ресурсов программы предполагается путем концентрации усилий на таких приоритетах, как:

- создание благоприятных условий для жизни и развития ребенка;

- обеспечение равных возможностей для всех детей;

- укрепление института семьи и формирование ответственного отцовства;

- защита детей от насилия;

- создание системы правосудия, дружественного к ребенку;

- учет наилучших интересов и мнения ребенка при принятии решений, касающихся его жизни;

- обеспечение прав детей в ситуациях военных действий или вооруженных конфликтов;

- создание безопасного информационного пространства для детей.