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Суд лишил водителя прав на 10 лет из-за многократных правонарушений

31 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

29 мая 2018 года Терновский районный суд Кривого Рога за неуважение к безопасности движения с целью воспитания правонарушителя и предупреждения последующих правонарушений лишил правонарушителя права управления транспортными средствами на 10 лет и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 40 800 грн за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

15 мая с.г. в суд поступили четыре протокола о привлечении гражданина Г. к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, составленных работниками патрульной полиции в период с апреля по май 2018 года.

Судом было установлено, что гражданин Г. уже шесть раз подвергался административному взысканию в виде штрафа в сумме 10 200 грн за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года.

Следует отметить, что правонарушитель был уведомлен о дате и времени рассмотрения дела, но в суд не явился.

Исследовав всесторонне и беспристрастно доказательства, приобщенные к материалам дела, в том числе видеозапись с бодикамер работников патрульной полиции, суд пришел к выводу о необходимости наложения на виновного административного взыскания в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами.

Напомним, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

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