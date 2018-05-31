Сегодня 31 мая 2018 года, 15:48

По данным Opendatabot, долги украинских предприятий превышают транши МВФ

Украинские предприятия задолжали налогов на общую сумму более 80 млрд грн. В частности, задолженность перед бюджетом Украины составляет 71,3 млрд грн, а перед местными бюджетами — 10,1 млрд грн.

Для сравнения: в мае 2017 года налоговый долг перед государственным бюджетом составлял 55,3 млрд грн, а перед местными бюджетами — 7,5 млрд грн. Об этом сообщают аналитики Opendatabot, передает UBR.

Лидером рейтинга налоговых должников стала Киевская область, где предприятия задолжали в бюджет 36,5 млрд грн. Это больше, чем последний транш МВФ, который получила Украина. Налоговый долг Киевской области составляет 49% от совокупного долга. «Если бы предприятия выплатили все налоговые долги, то Украина могла бы обойтись без нескольких траншей МВФ», — считают аналитики Opendatabot.

Сотня крупнейших налоговых должников должна государственному и местным бюджетам 50,8 млрд грн. Это на 10 млрд грн больше показателя 2017 года. Наибольший объем долгов имеют государственные компании энергетического сектора — 26,2 млрд грн. Многолетний лидер — «Укрнафта», которая задолжала государству 15 млрд грн.

Вторая группа должников из государственного сектора — угольные предприятия. Их долг составил 7,4 млрд грн. В частности, среди сотни крупнейших должников — 20 государственных предприятий энергетической отрасли. А это 18 государственных угольных предприятий, поставщик электроэнергии на шахты — ГП «Региональные электрические сети», «Центрэнерго» и «Криворожская теплоцентраль». Еще 0,5 млрд грн задолжали государственные энергоснабжающие компании «Черкассыоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго».

11 компаний из списка топ-должников находятся в состоянии ликвидации. Их совокупный долг составляет 5,3 млрд грн. Большая половина этих должников — обанкротившиеся банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов. На их долю приходится 2,5 млрд грн. В этой категории также следует выделить долги перед бюджетом компании «Веста-Днепр», которая производила автомобильные аккумуляторы (410 млн грн.).

«Следующая категория — компании, которые использовались в схемах уклонения от уплаты налогов. Никому не известные компании обычно записаны на жителей Донецкой и Луганской областей. Это налоговые ямы для оптимизации налоговых обязательств и участники конвертационных центров для обналичивания денег. Совокупный налоговый долг этих компаний на май 2018 года составил 2,9 млрд грн», — сообщили в Opendatabot.