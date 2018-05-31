Сегодня 31 мая 2018 года, 14:06

«Укрзализныця» обещает привлечь в 2018 году рекордные инвестиции, в том числе частные

Привлечение долгосрочных инвестиций в железнодорожную отрасль, в частности в обновление подвижного состава и инфраструктуры, — основная тема конференции «UZ: Investor Day 2018», которая проходит 30 мая 2018 года в Одессе. «В этом году в «Укрзализныце» запланированы беспрецедентные инвестиции в развитие отрасли — более 26 млрд грн. Но этого недостаточно, и компания требует дополнительно около 2 млрд долл. США», — сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передает сайт компании.

По словам Евгения Кравцова, пока «Укрзализныця» реализует большое количество инвестиционных проектов из-за постоянного дефицита в средствах, который железнодорожная отрасль ощущала на протяжении последних 10 лет и особенно остро — в последние пять лет. «Сейчас должны наверстывать все, что не было сделано вовремя, поэтому реальная потребность в инвестициях составляет еще около 2 млрд долларов США. И для этого нужно найти инструменты для привлечения частного капитала во всех необходимых направлениях. Поэтому мы начинаем системную работу по выработке механизмов привлечения частных инвестиций», — рассказал Евгений Кравцов.

По словам Евгения Кравцова, «Укрзализныця» готова предложить инвесторам конкретные программы. «Мы хотим предложить бизнесу несколько направлений для инвестиций, которые могут быть интересными. В частности, это инвестиции в тяговый подвижной состав, грузовые вагоны, терминальные и вагонные комплексы. Это основные крупные направления, сотрудничество по которым может принести крупному бизнесу прибыль, а «Укрзализныце» — обновление основных фондов», — отметил руководитель Укрзализныци.

Приоритет инвестиционной политики, которая сейчас реализуется компанией, — инвестиции в подвижной состав, локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны. «Мы начали работать по обновлению парка тепловозов, электровозов. Также в этом году пополним парк грузовых вагонов на 7 тыс. единиц, что является рекордным показателем за последние 8 лет. В частности, уже построено более тысячи вагонов на собственных предприятиях. До конца года будет построено более 3,5 тыс. единиц», — рассказал г-н Кравцов.

Кроме того, по словам главы «Укрзализныци», еще 3,5 тыс. грузовых вагонов будут приобретены на средства ЕБРР. Банк уже начал соответствующую процедуру закупки. «Будет создана отдельная вагонная компания, управляющая этими вагонами, чтобы они зарабатывали средства», — отметил Евгений Кравцов.

В этом году также планируется приобрести 60 пассажирских вагонов, две секции электропоездов, модернизировать 226 пассажирских вагонов и 100 секций электропоездов.