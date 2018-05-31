Национальный банк расширит возможности национальной системы BankID Нацбанка

Национальный банк предлагает расширить возможности использования дистанционной идентификации для получения клиентами банков административных, банковских, коммерческих и других услуг.
С этой целью Национальный банк разработал проект постановления, которым будут утверждаться необходимые изменения в действующее Положение о Единой национальной системе электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID Национального банка Украины.
Разработка этого документа направлена на следующее:
- на развитие банковских технологий и модели дистанционной идентификации субъектов обращения для получения ими административных, банковских, коммерческих и других услуг;
- на определение порядка взаимодействия банков с системой BankID Национального банка и субъектами предоставления услуг;
- на установление условий и порядка подключения, приостановление использования и отключение абонентов от системы, а также порядка взаимодействия между абонентами системы BankID Национального банка.
Обновление нормативной базы по функционированию системы BankID Национального банка обусловлено следующим:
- необходимостью детального урегулирования взаимоотношений между банками Украины и Национальным банком при проведении дистанционной идентификации субъектов обращения с целью получения ими услуг;
- расширением возможностей для дистанционной идентификации;
- обновлением требований к защите информации в системе BankID Национального банка.
Напомним, что сейчас с помощью системы BankID Национального банка можно получать только административные услуги, вместе с тем соответствующее обновление позволит использовать эту систему как один из инструментов идентификации и верификации для предоставления банковских услуг и дистанционного открытия счетов для новых клиентов.
Кроме того, коммерческие компании смогут предоставлять услуги клиентам банков дистанционно, например, появится возможность получения услуг дистанционно абонентами мобильных операторов.
Поскольку по состоянию на 1 апреля 2018 года украинскими банками эмитировано почти 60 млн платежных карт, с помощью которых клиенты банков могут быть идентифицированы, система BankID Национального банка способна стать самым массовым средством для дистанционной идентификации в Украине при условии поддержки системы и подключения к ней банков Украины.
Проект соответствующего постановления размещен для общественного обсуждения на сайте Национального банка Украины. В соответствии с Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» такие документы должны публиковаться с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений.
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