Минюст приглашает обсудить проект доклада о выполнении положений Пакта о гражданских и политических правах

Министерство юстиции Украины сообщает о проведении общественных обсуждений проекта восьмого периодического доклада Украины о выполнении положений Международного пакта о гражданских и политических правах. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Мероприятие состоится 15 июня 2018 года в 10.00 в помещении Министерства юстиции (пер. Рыльский, 10, 3-й этаж, Большой конференционная зал).
К участию в обсуждении приглашаются органы власти, институты гражданского общества и международные организации.
В отчете перечисляются меры, принятые органами власти, направленные на реализацию конкретных статей пакта. Отдельное внимание уделяется соблюдению прав человека на временно оккупированной территории.
Документ из 30 страниц доступен по ссылке.
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