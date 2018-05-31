Сегодня 31 мая 2018 года, 12:23

Антироссийские санкции отразились на работе «Украинской биржи» — Finclub

Последние санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины оказались эффективными: объем торгов на «Украинской бирже» упал в разы, а порядка 4 млн украинцев потеряли доступ к гривневым кошелькам WebMoney. «В теории эти санкции должны были быть антироссийскими, но де-факто стали инструментом перераспределения рынка», — говорится в статье «Антироссийские санкции не обошли украинцев стороной» на сайте Finclub.

Отдельно указывается, как коснулись санкции и одного из ключевых игроков на фондовом рынке — «Украинской биржи». В санкционный список попали программные продукты «Московской биржи ММВБ-РТС», которые использует биржа, — Plaza и Forts. Одно из этих ПО — терминал для торговли фьючерсами и опционами Plaza2 — использует «Украинская биржа».

Несмотря на то что де-юре «Украинская биржа» продолжает работать, объем проведенных сделок снизился в разы. Накануне введения санкций, 23 мая, объем торгов на «УБ» составил 293,2 млн грн (341 сделка). 24 мая, когда был обнародован список, объем торгов составил 139,31 млн грн (427 сделок), 25 мая — 18,5 млн грн (313 сделок), а 29 мая — уже 3,7 млн грн (178 сделок). В день обнародования санкционных списков индекс UX обвалился на 5,82%, но во вторник, 29 мая, вырос на 3,2%. В то же время на бирже ПФТС объем торгов вырос: с 291,3 млн грн 23 мая до 440,8 млн грн 29 мая.

В компаниях, которые входят в число крупнейших торговцев «УБ», от официальных комментариев отказались. «Мы торгуем на всех основных биржах — исполняем заказы клиентов. На «УБ» в последнее время по известным причинам заказов стало гораздо меньше», — рассказали в одной из компаний-торговцев.

На «Украинской бирже» сдаваться не намерены. «Биржевой совет «Украинской биржи» проводит консультации, в том числе с НКЦБФР, для принятия решения, которое бы минимизировало негативные последствия для участников торгов, их клиентов и инвестиционного климата страны в целом», — говорится в сообщении биржи. Основной акцент «УБ» делает на том, что она и торговцы ценными бумагами, члены биржи, не являются субъектами, к которым могут применяться санкции в соответствии с Законом «О санкциях».

Из норм Закона «О санкциях» следует, что санкция к «Московской бирже» не может применяться и распространяться на украинские субъекты хозяйствования, потому что является персональной санкцией, примененной к конкретному иностранному юридическому лицу, утверждают на площадке. В то же время на бирже утверждают, что в начале 2018 года компания инициировала и планово реализует внутренний проект по замене ПО. О сроках и результатах замены не сообщается.

При этом торговцы не спешат проводить сделки на «УБ». «У нас установлено программное обеспечение «Украинской биржи», но в последнее время мы не торговали на «УБ». Платим абонплату на случай, если вдруг нужно будет провести сделку. Пока ничего менять не будем. Подождем, чем закончится эта ситуация», — сказали в одной из компаний-торговцев.