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Процесс оптимизации и укрупнения судов — это чрезвычайный вызов для Украины — С.Козьяков, председатель ВККС

В прошлом году глава государства своими указами начал процесс оптимизации и укрупнения судов. Какие вызовы возникнут перед органами судейского управления, в частности перед ВККС, в свете грядущего процесса оптимизации? Этот вопрос в ходе интервью мы адресовали председателю Комиссии Сергею Козьякову.

«Сам процесс оптимизации и укрупнения судов — это чрезвычайный вызов для Украины, как логистический, так и социальный. Это вызов для судей, для аппарата суда и даже для участников судебного процесса: физически суд будет, например, находиться в одном районном центре, юридически — в другом. Мне кажется, что до конца последствия пока спрогнозировать тяжело, но процессом нужно управлять, чтобы свести к минимуму негативные последствия, а позитивные сделать ощутимыми сразу», — размышляет он. «Вы уже думали над тем, как будет проходить процесс кадрового наполнения новых инстанций?» — интересуемся мы. «Да, размышляли. Процедура в целом не будет отличаться от перевода судей высших специализированных судов и Верховного Суда Украины в другие суды. Могу лишь сказать, что мы, наверное, начнем процесс наполнения новых инстанций с тех судов, судьи которых прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности. К концу лета ожидается, что 2300 судей пройдут оценивание», — отвечает он.

Что касается отличия процедур кадрового наполнения ликвидированных и реорганизованных судов, то он не видит существенной разницы. В Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей» все написано через запятую: «…в случаях реорганизации, ликвидации или прекращения работы суда». Это один логический ряд.

«Но вернусь еще к вызовам, которые ярко проявились в процессе укрупнения судов.

Судебную систему отличает от других ветвей власти отсутствие главного командира. Практически все органы здесь коллегиальные, кроме разве что Государственной судебной администрации. Но глава ГСА тоже не является командиром всей судебной системы.

Можно много дискуссировать о политическом влиянии на судебную систему. И если бы процесс оптимизации и укрупнения судов проходил десять или даже четыре года назад, судебная система запросто могла бы обратиться в Администрацию Президента Украины с просьбой «поруководите нами и на этот период». При существующем уровне взаимоотношений судебной системы с Администрацией главы государства я ответственно заявляю: это невозможно. Администрация таким заниматься не станет. Впрочем, существенно снизилось и влияние Верховной Рады Украины. Интерес депутатов к конкурсным процедурам практически исчез», — отмечает г-н Козьяков.

«Судебная система должна координировать себя сама. Есть два типа менеджмента: субординационный (как в армии) и координационный (как, собственно, судебная система). Координационная система не очень эффективна, когда нужно сделать большой объем работы быстро. Но мы от этого никуда не денемся», — резюмирует глава ВККС.

Полный текст интервью «Упаси бег» доступен в газете «ЮП» №22 (1066) от 29 мая 2018 года.