На аукцион выставили арестованный российский Boeing

Система электронных торгов арестованным имуществом объявила о продаже арестованного российского самолета Boeing D737/524.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕТАМ, передает «Экономическая правда».
Стартовая цена составляет 35,99 млн гривен.
Самолет арестовали за долги российской авиакомпании «Трансаэро» за обслуживание и стоянку в международном аэропорту «Киев». Долг составлял 625 тыс. долларов США.
По словам директора СЕТАМ Виктора Вишнева, это один из первых лотов, выставленных в системе частным исполнителем.
«Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже в Украине, отсутствуют транспортные расходы», — сообщил г-н Вишнев.
Последний период эксплуатации самолета — октябрь 2015 года.
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