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Сегодня 31 мая 2018 года, 12:23

На аукцион выставили арестованный российский Boeing

Система электронных торгов арестованным имуществом объявила о продаже арестованного российского самолета Boeing D737/524.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕТАМ, передает «Экономическая правда».

Стартовая цена составляет 35,99 млн гривен.

Самолет арестовали за долги российской авиакомпании «Трансаэро» за обслуживание и стоянку в международном аэропорту «Киев». Долг составлял 625 тыс. долларов США.

По словам директора СЕТАМ Виктора Вишнева, это один из первых лотов, выставленных в системе частным исполнителем.

«Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже в Украине, отсутствуют транспортные расходы», — сообщил г-н Вишнев.

Последний период эксплуатации самолета — октябрь 2015 года.