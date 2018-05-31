Сегодня 31 мая 2018 года, 12:23

Судья заявила о вмешательстве в ее деятельность со стороны министра юстиции

Судья Ильичевского городского суда Одесской области Галина Максимович сообщает, что на 22 мая 2018 года в ее производстве находилось гражданское дело с исковыми требованиями немедленно отобрать малолетних детей и определить их проживание с матерью, взыскать сумму морального вреда в размере 64 000 гривен. Исковые требования встречного иска — установить место жительства малолетних детей с отцом и взыскать алименты на содержание малолетних детей.

На судебном заседании 22 мая 2018 года адвокат сообщила суду, что дело находится на личном контроле министра юстиции Украины, который 21 мая 2018 сказал об этом на пресс-конференции.

Судом было установлено, что в сети интернет транслировалась пресс-конференция министра в городе Одессе, во время которой участник указанного дела рассказала о ситуации, сложившейся в ее семье, сообщила, что отец ее детей запрещает ей видеться с ними, судебное разбирательство дела продолжается девять месяцев, и обвинила судью в затягивании рассмотрения дела. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Участница дела заявила, что ее мужу помогут, по его словам, заплатить судье 10 тыс. долларов США, «и решение будет за ним».

Как отмечает в обращении судья Галина Максимович, министр со своей стороны заверил лицо, что возьмет под личный контроль ход судебного разбирательства и подготовит соответствующие жалобы на действия судей в Высший совет правосудия по поводу проверки законности их действий.

Также во время пресс-конференции министр юстиции отметил, что дети не могут быть допрошены в ходе судебного разбирательства, поскольку находятся под психологическим давлением.

Судья отмечает, что в соответствии с действующим законодательством Украины у Министерства юстиции Украины отсутствуют права представлять интересы физического лица по гражданским делам, а у министра отсутствуют права договариваться с физическими лицами, обратившимися за первичной или вторичной юридической помощью, относительно совместных действий по гражданским делам.

Судья Ильичевского городского суда Одесской области считает, что такие высказывания и действия главы Министерства юстиции Украины являются вмешательством в ее деятельность как судьи с целью помешать исполнению служебных обязанностей и вынесения неправосудного решения. В связи с этим она обратилась в ВСП.