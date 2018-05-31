Danone подал в суд на россиянина за критику молока

Российская «дочка» Danone обратилась в суд с иском о защите репутации компании. Ответчиком стал блогер Игорь Болбат из Общественного центра по борьбе с фальсификатом, передает Pravo.ru.
Игорь Болбат на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публикует обзоры продуктов из супермаркетов. В конце 2017 года он купил и сделал проверку молока «Тема» от Danone. О результате он публично сообщил: «Несмотря на то, что «Тема», по заверению производителей, изготовлена из отборного молока, люминоскоп показал белое свечение, то есть молочный жир, который бы светился желтым цветом, в данной пробе отсутствовал».
И.Болбат также рассказал, что в Красноярске были случаи отравления именно этим молоком. Об этом ему сообщили в местной детской больнице.
Danone счел подобные высказывания опасными для своей деловой репутации и обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с Болбата компенсацию в 50 тыс. руб. плюс 40 тыс. руб. расходов на составление протокола.
«Производитель молочных продуктов для детей готов судиться с потребителем, который купил в магазине молоко для своего ребенка и усомнился в его качестве», — подчеркивает Игорь Болбат.
Danone требует, чтобы Болбат удалил сведения о некачественном продукте и опубликовал опровержение. Арбитражный суд Красноярского края оставил иск компании без движения, но лишь потому, что она неправильно оплатила госпошлину.
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